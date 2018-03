ORF zum Ausfall des Online-Livestreams während "Pressestunde"

Wien (OTS) - Der ORF bedauert das technische Gebrechen beim Online-Livestream während der heutigen "Pressestunde".

Es lässt sich in der Kurzfristigkeit nicht eindeutig klären, was die Ursache für dieses technische Problem war. Möglicherweise gab es eine Fehlerquelle im Bereich der automatisierten Livestream-Steuerung, der genaue Grund für den kurzfristigen Ausfall wird jedenfalls geprüft und geklärt. Der ORF weist die von der FPÖ in diesem Zusammenhang getätigten Unterstellungen eines absichtlichen Boykotts entschieden zurück.

