FPÖ: Kickl: ORF-Pressestunde mit HC Strache im Internet "nicht verfügbar"

Hoppalas und technische Gebrechen häufen sich, wenn FPÖ-Obmann zu Gast ist

Wien (OTS) - Zufall oder Absicht? Just zu Beginn der ORF-Pressestunde mit FPÖ-Obmann HC Strache fiel in der ORF-TV-Thek der Livestream aus. Merkwürdigerweise nur jener aus dem ORF-Zentrum, während die Übertragungen vom Ski-Weltcup in Kitzbühel und vom Austrian Open im Tischtennis parallel einwandfrei funktionierten. Erst nach einer knappen halben Stunde war auch die Pressestunde empfangbar, davor wuren den Sehern ohne jedes Bedauern mitgeteilt: "Der von Ihnen gewünschte Live-Stream ist derzeit nicht verfügbar."

"Die Hoppalas und technischen Gebrechen im ORF häufen sich merkwürdigerweise immer dann, wenn unser Parteiobmann HC Strache zu Gast ist. Bei seinem letzten ZiB-2-Interview wurde die tägliche Sendungsankündigung auf der ORF-Webseite 'vergessen', heute fällt die Internet-Übertragung aus", beklagt FPÖ-Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl die "Störungsanfälligkeit" des zwangsweise steuerfinanzierten Senders.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at