Lunacek: "Keine EU-Toleranz gegenüber homophoben Gesetzen und Diskriminierung in Russland"

Grüne: EU muss wie die USA mit Konsequenzen auf die gegen Lesben und Schwule gerichtete Sündenbockpolitik Moskaus reagieren

Wien (OTS) - "Nach dem von der russischen Staatsduma in erster Lesung beschlossenen Gesetz zur Diskriminierung von Lesben und Schwulen in Russland muss es die EU den USA gleichtun und ebenfalls eine scharfe Reaktion gegen diese homophobe Gesetzgebung ankündigen. Die USA kündigten an, ihren Bürgerrechtsdialog mit Russland zu beenden. Niemand dürfe dafür diskriminiert werden, wen er oder sie liebt, heißt es aus Washington. Ich erwarte mir auch von EU-Kommission und Rat eine derartigen Protest. Die EU muss sich entscheiden, auf welchen Pfeiler die europäisch-russische Kooperation ruhen soll und welche Politik die EU gegenüber Russland vertreten will. Eine Partnerschaft muss in jedem Fall auch Reformen bei Menschenrechten, Bürgerfreiheiten und Rechtsstaatlichkeit beinhalten und sich eindeutig gegen Homophobie positionieren. Putin und seine Gefolgsleute betreiben hier eine Sündenbockpolitik, mit der sie von den wahren Problemen Russlands, allen voran Armut und Korruption, ablenken wollen", erklärt Ulrike Lunacek, Europasprecherin der Grünen, außenpolitische Sprecherin der Grünen/EFA-Fraktion und Ko-Vorsitzende der LGBT-Intergroup im Europaparlament, nach der Zustimmung für ein Verbot gegen "Homosexuellen-Propaganda" in erster Lesung durch die russische Staatsduma am Freitag und der daraufhin erfolgten Erklärung der US-Außenamtssprecherin Victoria Nuland. Für das Gesetz sind eine zweite und dritte Lesung notwendig.

Die LGBT-Intergroup des Europaparlaments, die sich für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen einsetzt, hat bereits Anfang vergangener Woche gegen diese homophoben Gesetzesinitiativen vor der russischen Botschaft in Brüssel demonstriert.

Lunacek: "Das Europäische Parlament hat im Vorjahr mit großer Mehrheit homophobe Gesetze und die Diskriminierung von LGBT-Personen in ganz Europa verurteilt. fünf Fraktionen (EVP, S&D, ALDE, Grüne/EFA, GUE) haben diese Resolution unterstützt. Schon in dieser Resolution wurden neben ähnlichen Gesetzen oder Gesetzesvorhaben in den EU-Mitgliedsstaaten Litauen, Lettland und Ungarn explizit auch die Mitgliedsstaaten des Europarates Russland, Ukraine und Moldawien scharf dafür kritisiert, dass sie als strafbaren Tatbestand festlegen wollen, wenn man in der Öffentlichkeit positiv über Homosexualität zu sprechen wagt. Ich bin hier im Einklang mit allen relevanten politischen Familien in Europa, dass wir diese Einschränkung der Meinungsfreiheit und die damit einhergehende Diskriminierung für absolut inakzeptabel halten. Wir werden nicht ruhen, bis diese Schandgesetze aufgehoben werden und LGBT-Menschen auch in diesen Ländern, allen voran Russland, ohne Angst leben können."

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen

Tel.: +43-1-2363998-210

bundesbuero @ gruene.at