Bis zu 1,574 Millionen sahen Kitz-Abfahrt im ORF

Wien (OTS) - Es war die Abfahrts-Generalprobe vor der großen Heim-WM und sie wurde erneut zum Millionenspektakel im ORF: Die Abfahrt von Kitzbühel sahen gestern, am 26. Jänner 2013, bis zu 1,574 Millionen Ski-Fans. Im Schnitt waren 1,418 Millionen via ORF eins live mit dabei - das ist der höchste Wert seit 2006. Bei den Marktanteilen wurde mit 79 Prozent der höchste Wert seit 2008 erzielt (71 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre). Die abendliche Analyse von Armin Assinger ließen sich 457.000 Zuschauer (26 Prozent Marktanteil, 21 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre) nicht entgehen. Bei der live übertragenen Siegerehrung waren 477.000 Zuseherinnen und Zuseher (24 Prozent Marktanteil, 20 Prozent bei den 12-49-Jährigen) mit dabei, bei "Die Stars" waren es 389.000 (Marktanteil 17 Prozent, 18 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre).

Der technische Aufwand war wieder einzigartig: Nicht weniger als 30 Kameras zwischen Starthaus und Ziellinie fingen Bilder der Rennläufer vor, bei und nach deren "Husarenritten" ein - darunter drei Superzeitlupenkameras, zwei Krankameras, drei Funkkameras, eine Polecam und eine Kamera in einem Hubschrauber. Neu positioniert wurden dieses Jahr eine Krankamera bei der Hausbergkante und eine Superzeitlupenkamera bei der Mausefalle. Der ORF SPORT war zudem mit zwei HD-Übertragungswagen in Kitzbühel im Einsatz - über einen wurde die nationale Übertragung abgewickelt, der internationale stellte Bilder für mehr als 20 ausländische TV-Stationen bereit.

Das sportliche Highlight des Jahres 2013, die Ski-WM in Schladming vom 4. bis 17. Februar, wird im ORF zum nächsten Programmereignis spezielle für Skifans: Insgesamt rund 70 Stunden, dank innovativer Übertragungstechniken wie einer neu entwickelten Brillenkamera so noch nie gesehene Live-Bilder in ORF eins, Live-Pressekonferenzen aus Schladming in ORF SPORT +, zeigen die Ski-WM hautnah. Alle Sportevents und "WM-Studios" werden dazu barrierefrei, also untertitelt bzw. audiokommentiert angeboten.

Das Kitz-Programm von heute, Sonntag, dem 27. Jänner 2013, im ORF-TV:

FIS-Weltcup-Slalom der Herren Kitzbühel

09.45 Uhr, ORF eins: Der Countdown

10.10 Uhr, ORF eins: Der 1. Durchgang

11.20 Uhr, ORF eins: Die Analyse

13.10 Uhr, ORF eins: Der Countdown

13.25 Uhr, ORF eins: Der 2. Durchgang

14.45 Uhr, ORF eins: Die Analyse

18.00 Uhr, ORF eins: Sport am Sonntag

20.05 Uhr, ORF 2: Seitenblicke

01.00 Uhr, ORF eins: Highlights

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at