VP-Ulm: Kampf gegen organisierte Bettelei muss weitergehen

Wien (OTS) - Angesichts des traurigen Anlassfalls in der Gumpendorfer Straße erneuerte der Sicherheitssprecher der ÖVP Wien LAbg. Wolfgang Ulm seine Forderung, das Wiener Bettelverbot auch wirksam zu vollziehen. "Es kann nicht sein, dass Menschen in Notlagen von kriminellen Vereinigungen ausgenützt werden. Die organisierte Bettelei insbesondere das gewerbsmäßige Betteln mit Zeitschriften ist in Wien endlich zu unterbinden. Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind vorhanden, jetzt ist ein rasches und gemeinsames Vorgehen von Polizei und Magistrat erforderlich", so Ulm.

Vergangene Woche wurde von Polizei und Magistrat ein Massenquartier der Bettlermafia in der Gumpendorfer Straße inspiziert. In völlig verwahrlosten Wohnungen wurden knapp 200 Personen angetroffen, die unter menschenunwürdigen Verhältnissen leben mussten. Dafür wurden nicht nur weit überhöhten Mieten verlangt sondern auch das Betteln mit Zeitschriften.

"Ich bin froh, dass Polizei und Magistrat nun endlich eingeschritten sind, und dem Spuk ein vorläufiges Ende bereitet haben", ergänzt der Obmann der ÖVP Mariahilf Gerhard Hammerer. "Über Monate gab es Klagen und Beschwerden der Anrainer, die ÖVP Mariahilf ist daher auch in der letzten Bezirksvertretungssitzung im Dezember 2012 mit einem Antrag auf Überprüfung der Situation sowie einer Anfrage an die Bezirksvorsteherin aktiv geworden. Damals hieß es noch, man habe leider keine Handhabe."

Wolfgang Ulm abschließend: "Es ist zu hoffen, dass bei ähnlichen Vorkommnissen nun rascher eingeschritten wird. Und vielleicht gibt es aufgrund des aktuellen Anlassfalls nun auch ein Umdenken bei jenen, die die Existenz von organisierter Bettelei in Wien bisher vehement bestritten haben."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Klub der Bundeshauptstadt Wien

Bernhard Samek

Tel.: 0664/83 83 236

mailto: bernhard.samek @ oevp-wien.at