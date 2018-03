Bundesheer beendet Luftraumsicherungsoperation Dädalus 13

Flugverbot über Tirol und Vorarlberg wieder aufgehoben

Bregenz (OTS/BMLVS) - Das Österreichische Bundesheer beendet die Luftraumsicherungsoperation Dädalus 13, die anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos vom 22. bis 27. Jänner durchgeführt wurde. Seit heute, 27. Jänner 2013 08:00 Uhr, ist der Luftraum über Tirol und Vorarlberg wieder ohne Einschränkungen für den zivilen Luftverkehr geöffnet.

Die Flugverbotszone, die während des Weltwirtschaftsgipfels in Davos eingerichtet worden war, wurde diese Jahr neun Mal verletzt. Alleine gestern kam es zu sechs Luftraumverletzungen. Drei kleine Passagierflugzeuge mussten abgefangen werden - zwei im Raum Arlberg und eines in Nenzing. Bei den restlichen Fällen handelte es sich um Paragleiter - einzeln oder in Gruppen - in Ischgl, Dalaas und Schruns. Grund der Luftraumverletzungen war in allen Fällen Unachtsamkeit der Piloten. Ihnen droht eine hohe Verwaltungsstrafe durch die jeweils zuständige Bezirkshauptmannschaft.

Zusätzlich wurde gestern um 14:00 Uhr der eingesetzte Notarzthubschrauber Alouette 3 der Luftraumüberwachungsoperation durch die Rettungsleitstelle in Feldkirch angefordert, da alle zivilen Hubschrauber im Einsatz waren. Das Bundesheer flog einen schwer verletzten deutschen Schifahrer von Zürs ins Landeskrankenghaus nach Feldkirch.

Eingesetztes Gerät und Personal

Vom Vorarlberger Boden aus überwachten mobile Radarstationen, Feuerleitgeräte und Flugmeldetrupps der Fliegerabwehr alle Vorgänge in der Luft. Über mobile Funkanlagen wurden diese Daten direkt in die Führungszentrale nach St. Johann im Pongau geliefert.

In der Luft kamen 25 Flächenflugzeuge und Hubschrauber, teils bewaffnet zum Einsatz.

Damit war sichergestellt, dass in allen Höhenlagen sowohl auf langsam, als auch schnell fliegende Ziele reagiert werden kann.

1100 Soldaten standen während dieser Luftraumsicherungsoperation "Dädalus 2013" im Einsatz.

