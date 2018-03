Lopatka: "EU-Lateinamerika-Gipfel stärkt Wien als internationalen Standort"

Chancen für grüne Investitionen in Lateinamerika

Santiago de Chile (OTS) - "Aus österreichischer Sicht kann man eine positive Bilanz zum heute in Santiago zu Ende gehenden EU-Lateinamerika-Gipfel ziehen. Sowohl die Internationale Anti-Korruptionsakademie (IACA) als auch das neue Büro zur Umsetzung der Initiative "Nachhaltige Energie für Alle" in Wien gewinnen an Bedeutung", erklärte Staatssekretär Reinhold Lopatka.

Im neuen Aktionsplan zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums ist auch die Korruptionsbekämpfung und die Zusammenarbeit im Rahmen der IACA festgeschrieben. "Das ist ein Verhandlungserfolg Österreichs", so Lopatka.

Die Sektoren Energie und Umwelt, die zu den Stärken der österreichischen Wirtschaft zählen, bilden den neuen Schwerpunkt in der Zusammenarbeit zwischen der EU und Lateinamerika. Der Zugang zu Energie wird von den Gipfelteilnehmern ebenfalls als Priorität gesehen. Dem neuen Wiener Büro kommt dabei eine entscheidende Rolle zu.

Die Perspektiven für ein sozial verantwortungsvolles und umweltverträgliches Wachstum waren Thema des hochrangig besetzten Wirtschaftsgipfels. "Gerade in der gegenwärtig schwierigen Wirtschaftssituation in Europa ist es entscheidend, die Beziehungen zu den aufstrebenden Ländern Lateinamerikas weiter zu entwickeln. Die führende Rolle von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) als Innovationsmotor wurde hier mehrfach unterstrichen. Für die über 40.000 exportorientierten österreichischen KMU bietet der lateinamerikanische Markt durchaus Chancen", so Lopatka nach dem Wirtschaftsgipfel.

