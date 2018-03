"trend"-Umfrage: 65 Prozent der Österreicher halten Steuerprivilegien für Skifahrer für nicht gerechtfertigt

Investitionen in den Breitensport zielführender als in Groß-Skiereignisse wie die WM in Schladming.

Wien (OTS) - Wenn Marcel Hirscher & Co. ab 4. Februar in Schladming um Medaillen fahren, geht es nicht nur um patriotische Gefühle, sondern auch um Preisgelder, die versteuert werden müssen. In der Frage, ob Spitzensportler weiterhin das Privileg einer Pauschalbesteuerung haben sollen, haben die Österreicher eine klare Meinung: 65 Prozent halten die geltende Regelung, wonach nur ein Drittel der Preisgelder versteuert werden muss, für "nicht gerechtfertigt". Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Linzer market-Instituts für den "trend", wie das Wirtschaftsmagazin in seiner am Montag erscheinenden Ausgabe berichtet.

24 Prozent der Befragten meinen, dass solche Ausnahmeregeln grundsätzlich okay sind. Stärker als Spitzensportler sollte der Breitensport, etwa in Form von günstigeren Schul-Skikursen, gefördert werden, so ein weiteres Resultat der Umfrage: Eine solche Maßnahme halten 63 Prozent "auf jeden Fall" für geeignet, um die Lust aufs Skifahren zu fördern. Für Investitionen in Groß-Skiereignisse à la Schladming, in die laut offiziellen Angaben rund 200 Millionen Euro öffentlicher Mittel geflossen sind, sind 25 Prozent der Österreicher. Details dazu lesen Sie schon ab Sonntag auf www.trend.at.

