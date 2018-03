ORF SPORT + mit den Highlights vom Herren-Slalom in Kitzbühel

Am 28. Jänner im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 28. Jänner 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Herren-Slalom in Kitzbühel um 20.15 Uhr und Funsport mit Snowboard, Freeski und vielem mehr um 22.15 Uhr.

Mit dem Slalom und der klassischen Kombination am 27. Jänner gehen die legendären Hahnenkamm-Rennen 2013 zu Ende. Wer 2013 in Kitzbühel die besten Slalom-Läufer waren und welche Athleten in der Kombination erfolgreich waren, zeigt ORF SPORT + am Montag. Mit seinem bisher einzigen Weltcup-Sieg triumphierte 2012 im Slalom der Italiener Cristian Deville. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Routiniers Mario Matt aus Österreich und Ivica Kostelic aus Kroatien. In der Super-Kombination hatte Kostelic klar die Nase vorne. Er distanzierte den Schweizer Beat Feuz um mehr als vier Sekunden. Platz drei ging an Silvan Zurbriggen und damit ebenfalls an die Schweiz.

