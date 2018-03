ORF III startet ORF-III-Künstlergespräche aus dem MAK und erinnert an den "gefährlichsten Mann Amerikas"

Am 28. Jänner im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Montag, dem 28. Jänner 2013, starten die ORF-III-Künstlergespräche: Eine Woche lang begleitet ORF-III-Kulturmoderatorin Ani Gülgün-Mayr die aktuelle Ausstellung "Zeichen, gefangen im Wunder - Auf der Suche nach Istanbul heute" im Museum für Angewandte Kunst in Wien mit täglichen Interviews. Im Rahmen der ORF-III-Künstlergespräche bittet die türkisch-stämmige ORF-III-Moderatorin einige der teilnehmenden türkischen Künstler/innen zum Gespräch. Den Anfang macht die in Wien lebende und an der Universität für Angewandte Kunst lehrende Künstlerin Canan Dagdelen. An der Angewandten leitet Canan Dagdelen seit 2003 das Studio Keramik der Abteilung DAE/Design Architektur und Environment für Kunstpädagogik.

Der ORF-III-Hauptabend erzählt die Geschichte des ehemaligen US-amerikanischen Kriegsplaners Daniel Ellsberg, dessen Wissen über die rechtswidrigen Handlungen des Verteidigungsministeriums der Vereinigten Staaten einen Skandal im Umfeld des Vietnamkrieges aufdeckte. Der Dokumentarfilm "Der gefährlichste Mann Amerikas:

Daniel Ellsberg und die Dokumente des Pentagon" um 20.15 Uhr schildert, wie er im Jahr 1971 der New York Times Dokumente zuspielte, die auf 7.000 streng geheimen Seiten die Wahrheit offenbarten.

Im Anschluss präsentiert ORF III Kultur und Information den letzten Teil seines umfassenden Frauenschwerpunktes. Ein Monat lang standen am ORF-III-Dokumontag die aufregendsten Frauenpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt. Anschauliches Archivmaterial und dramatische Nachstellungen erinnern um 21.55 Uhr an das Leben der ehrgeizigen und lebenslustigen Grace Kelly: ORF III Kultur und Information zeigt ihren Alltag im Scheinwerferlicht sowie ihre Karriere in Hollywood, die sie mit der Heirat von Fürst Rainer von Monaco hinter sich ließ. Um 22.50 Uhr dreht sich alles um die US-amerikanische Flugpionierin und Frauenrechtlerin Amelia Earhart, bevor um 23.45 Uhr die Journalistin und Schriftstellerin Martha Gellhorn im Mittelpunkt steht, die prägendste Kriegsberichterstatterin des 20. Jahrhunderts.

