Kärnten: Unter LH Dörfler und LR Dobernig keinerlei Spekulationen mit Steuergeld!

In Kärnten werden seit 2005 keine Schweizer Franken-Kredite oder Derivate mehr aufgenommen - Neuverschuldung bereits massiv reduziert

Klagenfurt (OTS) - Zur heutigen Berichterstattung einer Kärntner Tageszeitung hält Kärntens Finanzlandesrat Harald Dobernig (FPK) fest, dass in der Zeit von Landeshauptmann Gerhard Dörfler und seiner Verantwortung keinerlei Spekulationen mit Steuergeld eingegangen wurden. "In Kärnten werden seit 2005 weder Kredite in Schweizer Franken noch Derivate aufgenommen. Bei den zwei aushaftenden Krediten handelt es sich um Altlasten meiner Vorgänger aus dem Jahr 1998 und 2004", betont Dobernig.

Seitens der Finanzabteilung des Landes Kärnten wird alles unternommen, dass mögliche Buchverluste nicht schlagend werden. Hinsichtlich der Prolongierung des Frankenkredites aus 1998 gibt es auch einen einstimmigen Beschluss der Kärntner Landesregierung vom 19. Juni 2012, verweist der Finanzlandesrat.

Wie Dobernig betont, sind die im Zeitungsbericht zur Verschuldung des Landes Kärnten ausgewiesenen Zahlen falsch, da sie sich auf ein altes Budgetprogramm beziehen. So liegen etwa die Finanzschulden Ende 2012 nicht bei 1.528 Mio. Euro, sondern bei 1.406 Mio. Euro. "Durch den Reform- und Sparkurs des Landes sind uns bereits enorme Einsparungen gelungen. Über die gesamte Legislaturperiode konnten wir die Neuverschuldung um 1,42 Mrd. Euro reduzieren, dazu kommt eine geringere Zinsbelastung von 155 Mio. Euro", so der Finanzreferent.

Kärnten werde den Sparkurs fortsetzen und früher als vom Bund gefordert das Nulldefizit im Jahr 2015 erreichen. Im Bundesländervergleich liege man jedenfalls besser als Salzburg oder Niederösterreich, dies wird auch vom Chef des Staatsschuldenausschusses, Bernhard Felderer, bestätigt.

