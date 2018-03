Sportminister Darabos gratuliert Benjamin Karl und Julia Dujmovits zu WM-Medaillen

Tolle Erfolge Österreichs bei der Snowboard-WM

Wien (OTS/BMLVS) - Tolle Medaillenerfolge Österreichs bei der Snowboard-WM in Stoneham in Kanada: Benjamin Karl und Julia Dujmovits holten im Parallel-Riesentorlauf Gold und Silber. Sportminister Norbert Darabos freut sich mit den beiden: "Benjamin Karls Goldene hat einmal mehr unter Beweis gestellt, wie viel man mit Kampfgeist erreichen kann. Nach der Verletzung im Herbst hat er sich wieder zurückgekämpft und bei der Weltmeisterschaft jetzt unter schwierigen äußeren Bedingungen bei extremer Kälte seine Leistung abgerufen", so Darabos.

Einen historischen Erfolg landete Julia Dujmovits mit der Silbermedaille, die sie ebenfalls im Parallel-Riesentorlauf erreichte. "Julia Dujmovits hat mit ihrem zweiten Platz einen für das Burgenland historischen Erfolg erreicht. Ihre Medaille ist die erste für das Burgenland, was mich als Burgenländer natürlich besonders freut und wozu ich Ihr sehr herzlich gratuliere."

