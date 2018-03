Ausschreibung der Preise der Stadt Wien

Wien (OTS) - Die Stadt Wien stiftet alljährlich zu vergebende Preise für hervorragende Leistungen in den Bereichen Musik (Komposition), Literatur, Publizistik, bildende Kunst, Architektur, Wissenschaften und Volksbildung in der Höhe von je 8 000 EUR bis zu einem Gesamtbetrag in der Höhe von 96 000 EUR.

Sie werden als Würdigung für das bisherige Lebenswerk verliehen, das geeignet ist, die Bedeutung Wiens und Österreichs als Pflegestätten der Kunst, Wissenschaft und Volksbildung hervorzuheben. Mit dieser Ehrung können Einzelpersonen und Teams ausgezeichnet werden. Es sind jedoch Leistungen ausgeschlossen, die bereits mit einem Preis der Stadt Wien ausgezeichnet wurden. Im Fall der Sparte Musik ist die Bearbeitung bzw. Interpretation fremder Kompositionen nicht für eine Bewerbung zugelassen.

Die Entscheidung über die Vergabe der Preise erfolgt nach freiem Ermessen durch unabhängige Jurys und ist unter Ausschluss jedes Rechtsmittels gültig.

Bewerbungen können bis 31. März 2013 mit einem ausführlichen Lebenslauf und Unterlagen zur bisherige Tätigkeit an die Kulturabteilung der Stadt Wien (1082 Wien, Friedrich-Schmidt-Platz 5) gesendet werden. Auskünfte unter der Rufnummer (01)4000-84716. Für die Unterlagen wird keine Haftung übernommen. Eine Retounierung ist nicht möglich, die Abholung ist jedoch bis vier Wochen nach der Verständigung von der Juryentscheidung möglich.

