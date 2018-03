AVISO: MORGEN, 10.30 Uhr, Livestreaming Wahlauftakt & Neujahrsempfang des BZÖ

Velden/Wien (OTS) - Wahlauftakt und Neujahrsempfang des BZÖ am Sonntag, 27.1.2013, im Casino Velden, werden um 10.30 Uhr per Livestreaming auf http://www.bzoe.at/service/livestreaming.html übertragen. Weiters werden im Anschluss an die Veranstaltung Audiotöne auf

http://www.bzoe.at/service/medienservice/audiotoene.html zur

Verfügung gestellt.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ