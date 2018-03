TIROLER TAGESZEITUNG/Leitartikel vom 26. Jänner 2013 - Spektakel in Kitz beste Tirol-Werbung - von Alois Vahrner

Innsbruck (OTS) - Url:Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel elektrisieren die Massen. Kein anderer österreichischer Event hat eine derart tolle Mischung aus Sport, Partys und Glamour. Und bietet Werbung für Tirol, die sonst kaum zu bezahlen wäre.

Nach der Ouvertüre mit dem Super-G folgt heute der absolute Höhepunkt der Kitzbühel-Woche. Voraussichtlich traumhaftes Postkarten-Wetter, an die 50.000 Zuschauer an der berühmt-berüchtigten Streif, dies alles von Dutzenden TV-Stationen und Hunderten Printmedien zu vielen Millionen Medienkonsumenten transportiert. Die spektakulären Bilder von der schwersten Abfahrt der Welt gehen um die Welt - und sind hervorragende Werbung für Winterurlaub in Tirol.

Kitzbühel ist für den Skisport, was Wimbledon im Tennis oder Monte Carlo in der Formel 1: DAS Rennen des Jahres. Kein anderer Ort im Ski-Weltcup-Zirkus hat auch nur annähernd dieses Flair, vor allem diese Mischung aus tollem Sport, Partys und Glamour. Denn kein anderer Event lockt ähnlich viele Promis aus Sport, Showgeschäft und Wirtschaft an. In und um Kitzbühel sorgt die Hahnenkamm-woche alljährlich für volle Gästebetten und geschätzte 30 bis 35 Millionen Euro Umsatz.

Die Bedeutung der Ski-Klassiker auf Streif und Ganslernhang ist aber nicht nur auf den Großraum Kitzbühel beschränkt. Der Wintertourismus in ganz Tirol und letztlich auch ganz Österreich profitiert vom größten Sportevent des Jahres. Tirol hat auch andere Skisport-Bewerbe wie den Weltcup-Auftakt in Sölden, die Damenrennen in St. Anton (nächstes Jahr wieder Lienz), Biathlon in Hochfilzen, Skispringen am Bergisel oder die nordische Kombination in Seefeld. An das Gesamtpaket Kitzbühel reichen diese allerdings nicht heran.

Wie wichtig die Kitz-Rennen sind, hat man vor allem auch in jenen Jahren gesehen, in denen die Abfahrt wegen Schneemangels abgesagt werden musste. Dann hatten die Tourismuswerber vom Arlberg bis nach Osttirol alle Hände voll zu tun, Urlauberstornos zu verhindern, weil bei einer grünen Streif viele Touristen die Schneesicherheit in ganz Tirol anzweifeln. Dank des Millionenaufwands für Schneekanonen ist diese Gefahr deutlich minimiert worden.

Für Tirol steht mit dem Wintersport enorm viel auf dem Spiel: 25 Millionen. Nächtigungen, Milliardenumsätze sowie Zehntausende Arbeitsplätze auch bei Handwerksbetrieben hängen am Wintertourismus. Die Kitz-Rennen sind für die Tourismuswerber ein absoluter Glücksfall. Einer, der sonst kaum zu erfinden und falls doch, nur mit unglaublich viel Marketinggeld in solche Dimensionen zu bringen wäre.

