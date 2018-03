Gefährlicher Raum für Interpretationen (von Michaela Geistler-Quendler)

Ausgabe 26. Jänner 2013

Klagenfurt (OTS) - Erwartungsgemäß keine Einigung hat die erste Verhandlungsrunde zwischen Regierung und Opposition zur Neuregelung der Länderfinanzen gebracht. Eine 15a-Vereinbarung zwischen Bund und Ländern soll am Dienstag im Ministerrat beschlossen, ein "Spekulationsverbot" bis 30. Juni in der Finanzverfassung verankert werden. Es bleibt zu hoffen, dass die demnächst zu treffende Regelung mehr als eine Beruhigungspille für erhitzte Gemüter nach dem Schock des Spekulationsskandals ist. Lehren aus dem Debakel zu ziehen bedeutet, Schlupflöcher zu schließen, statt zu kultivieren. Ob das gelingt, wird davon abhängen, welche Spielräume man den Ländern lässt. Es wird darauf ankommen, wie genau man definieren wird, was ein Risikogeschäft ist oder nicht. Bleibt das nicht mehr als eine vage Definition, können sich die Landespolitiker in die jeweils eigene Interpretation flüchten. Die Gefahren, die das für die Steuerzahler birgt, sind bekannt.

