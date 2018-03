EANS-News: Epigenomics AG / Epigenomics AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent/Meldungsgeber verantwortlich.

Utl.: Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika

Kapitalerhöhung/Restrukturierung/Molekulardiagnostik

Berlin, Deutschland und Seattle, WA, USA (euro adhoc) - Das deutsch-amerikanische Krebsdiagnostik-Unternehmen Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX) gab heute den erfolgreichen Abschluss seiner Bezugsrechtskapitalerhöhung und einer anschließenden Privatplatzierung bekannt. Der Bruttoemissionserlös beträgt EUR 4.976.099, damit verlängert sich, nach der aktuellen Finanzplanung, die Liquiditätsreichweite bis mindestens ins vierte Quartal 2013.

Wie bereits angekündigt wird Epigenomics auch weiterhin alle strategischen Optionen prüfen, die sich dem Unternehmen für seine weitere Entwicklung bieten. Dies schließt insbesondere auch die Aufnahme weiterer liquider Mittel zur Unterstützung des laufenden Geschäftsbetriebs von Epigenomics ein, und zwar bis zu einer möglichen Zulassung von Epi proColon® durch die US-Zulassungsbehörde FDA und darüber hinaus. Die kürzlich veröffentlichte Einreichung des Zulassungsantrags "Premarket Approval Application" (PMA) für den blutbasierten Darmkrebs-Früherkennungstest Epi proColon® bei der US-Zulassungsbehörde FDA im Dezember 2012 bildet eine solide Grundlage für weitere Maßnahmen.

Dr. Thomas Taapken, Vorstand von Epigenomics, erklärte: "Wir sind über das Ergebnis dieser Finanzierung erfreut und danken all unseren Aktionären und neuen Investoren, die an dieser Kapitalerhöhung teilgenommen haben. Die Vervollständigung unseres PMA-Zulassungsantrags bei der FDA zum Jahresende 2012 und die Erlöse aus dieser Finanzierung bringen das Unternehmen einen deutlichen Schritt näher in Richtung einer potenziellen FDA-Zulassung für Epi proColon® und stärken gleichzeitig die finanzielle Lage unseres Unternehmens."

Transaktionsstruktur:

Am 25. Januar 2013 hat der Vorstand der Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX; ISIN: DE000A1K0516) mit Zustimmung des Aufsichtsrates unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen, eine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 3.149.430 neuen Inhaberaktien durchzuführen. Die Einzelheiten hierzu wurden am 7. Januar 2013 bekanntgeben. Der Bruttoemissionserlös wird EUR 4.976.099 betragen.

2.811.707 neue Inhaberaktien wurden zu einem Bezugspreis von EUR 1,58 je neuer Aktie von Aktionären während der Bezugsfrist, die am 11. Januar 2013 begann und am 24. Januar 2013 endete, bezogen. Die verbliebenen 337.723 nicht bezogenen Aktien wurden zum Bezugspreis von EUR 1,58 je neuer Aktie im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren verkauft. Die Privatplatzierung war deutlich überzeichnet und erlaubte es der Epigenomics AG, die neuen Aktien im vollen Umfang zu platzieren. Die Kapitalerhöhung wurde von Kempen & Co. durchgeführt.

Die Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie die Zulassung der neuen Aktien zum regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse werden voraussichtlich am oder um den 29. Januar 2013 erfolgen. Der Handel mit den neuen Aktien wird voraussichtlich am 30. Januar 2013 beginnen und Auslieferung der neuen Aktien an die Investoren wird am 31. Januar erwartet. Mit der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 8.818.417,00 auf EUR 11.967.847,00.

Die Epigenomics AG beabsichtigt, den Nettoemissionserlös der Kapitalerhöhung für die Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebes zu verwenden.

- Ende -

Kontakt Epigenomics AG

Antje Zeise

Manager IR | PR

Epigenomics AG

Tel +49 (0) 30 24345 368

ir@epigenomics.com

www.epigenomics.com

Über Epigenomics

Die Epigenomics AG (www.epigenomics.de) ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen, das eine Pipeline eigener Produkte für Krebs entwickelt und vermarktet. Diese Produkte erlauben es Ärzten, Krebserkrankungen früher und genauer zu diagnostizieren, wodurch ein besserer Therapieerfolg für die Patienten ermöglicht wird. Epigenomics' Hauptprodukt ist der blutbasierte Test Epi proColon® für die Früherkennung von Darmkrebs. Der Test wird in Europa bereits vermarktet und befindet sich für den US-amerikanischen Markt in der Entwicklung. Die große Akzeptanz der Technologien und Produkte des Unternehmens bestätigt sich in einer Vielzahl von Partnerschaften mit führenden Unternehmen in der Diagnostikindustrie, darunter Abbott, QIAGEN, Sysmex und Quest Diagnostics. Epigenomics ist ein international aufgestelltes Unternehmen mit Standorten in Europa und den USA.

Epigenomics' rechtlicher Hinweis.

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

Ende der Mitteilung euro adhoc

Unternehmen: Epigenomics AG Kleine Präsidentenstraße 1 D-10178 Berlin Telefon: +49 30 24345-0 FAX: +49 30 24345-555 Email: ir @ epigenomics.com WWW: http://www.epigenomics.com Branche: Biotechnologie ISIN: DE000A1K0516 Indizes: Prime All Share, Technology All Share Börsen: Freiverkehr: Berlin, München, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Regulierter Markt/Prime Standard: Frankfurt Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Antje Zeise | CIRO

Manager IR/PR

Epigenomics AG

Tel: +49 30 24345 386