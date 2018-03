"im ZENTRUM" am 27. Jänner: Aufstand der Asylwerber - Radikale Aktivisten oder verfolgte Opfer?

Wien (OTS) - Seit Ende November machen Dutzende Asylwerber/innen aus Traiskirchen auf sich und ihre Misere aufmerksam: Zunächst mit einem Protestcamp in einem Park, seit Dezember auch mit Hungerstreiks in der Votivkirche, wo sie von der Kirche und der Caritas betreut werden. Die FPÖ will sie in Schubhaft stecken, zwangsernähren und abschieben, viele Prominente machen sich unterdessen für ihre Anliegen stark. Sind der Protest der Asylwerber/innen und ihre Forderungen nach Zugang zum Arbeitsmarkt und besseren Asylbedingungen gerechtfertigt? Oder werden sie von Aktivistinnen und Aktivisten instrumentalisiert, wie Kritiker/innen behaupten? Darüber diskutieren bei Ingrid Thurnher "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 27. Jänner 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2:

Harald Vilimsky

Generalsekretär FPÖ

Alev Korun

Integrationssprecherin Die Grünen

Wolfgang Taucher

Leiter Bundesasylamt

Ute Bock

Flüchtlingshelferin

Franzobel

Schriftsteller

Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at