JG NÖ: Kein Spiel mit der Wasserversorgung

JG-Scheiblauer appelliert an die Vernunft der Abgeordneten und steht an der Seite der Kommunen

St. Pölten (OTS) - Albert Scheiblauer, gf. Landesvorsitzender der JG NÖ: "Die gestern auch vom Binnenmarktausschuss verabschiedete Konzessionsrichtlinie, bietet Möglichkeiten massiv in die in Österreich qualitativ hochwertige Daseinsvorsorge wie Wasserversorgung einzugreifen. Privatisierungen in solch heiklen Bereichen führen im besten Fall zu einer Verschlechterung, im Schlimmsten zum völligen Zerfall funktionierender Einrichtungen, die in weiterer Folge mühsam mit Steuergeld wieder hochgepäppelt werden müssten."

Private Anbieter würden oft das qualitativ hochwertig vorhandene Material "ausbluten" lassen und wenn es nichts mehr abwirft und servicebedürftig wird wieder "abstoßen". BürgerInnen Europas hängen jedoch davon ab mit sauberem Wasser versorgt zu werden. "Hier geht es nicht um irgendein Produkt, dass es, nachdem der Betreiber die Lust verloren hat, eben nicht mehr gibt, wie zB Chillischokolade. Sondern um perfekt geregelte Alltags-Dinge, die uns zur besten Zufriedenheit abgenommen werden. Ich möchte nicht in einem Land aufwachen, in dem ich zum Zähne putzen früh morgens Mineralwasser benötige." so Scheiblauer weiter.

Karin Kadenbach, nö. Abgeordnete zum EU-Parlament unterstützt die Forderung der JG: "Es muss eindeutig klargestellt werden, dass es zu keiner Privatisierung der Wasserversorgung durch die Hintertür kommt. Bis zur Abstimmung im Plenum müssen diese Bedenken ausgeräumt werden" und sie appelliert an ihre Abgeordneten-Kolleginnen und -Kollegen sich die Richtlinie und vor allem deren Auswirkung auf die funktionierende qualitativ hochstehende Daseinsvorsorge in Österreich aber auch anderen Ländern Europas genauer anzusehen.

Rückfragen & Kontakt:

JG Niederösterreich, Anton Feilinger, Tel: 02742/2255-150, www.jgnoe.at