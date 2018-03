AVISO: Fotos zur Uraufführung der Oper "Spiegelgrund" im Parlament

Thema "NS-Euthanasie" zum Holocaust-Gedenken, Fotos

Wien (OTS/PK) - Heute Nachmittag, am 25.1.2013, findet um 17 Uhr im historischen Sitzungssaal des Parlaments die Uraufführung der Oper "Spiegelgrund" von Peter Androsch statt. Der Linzer Komponist thematisiert den Mord an kranken oder behinderten Kindern in der Kinderfachabteilung der Pflegeanstalt am Wiener Spiegelgrund zur Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. "Diese Oper berührt, macht betroffen und ist ein Appell an uns alle, Verantwortung zu übernehmen und Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus immer wieder entschieden zurückzuweisen", sagt Barbara Prammer. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit dem Internationalen Holocaust-Gedenktag der Vereinten Nationen zur Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Jänner 1945. (Schluss) fru

