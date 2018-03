"Sport am Sonntag" live aus Kitzbühel

Am 27. Jänner um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert "Sport am Sonntag" am 27. Jänner 2013 um 18.00 Uhr in ORF eins live aus Kitzbühel in Tirol.

Marcel Hirscher: Das große Interview

Vor der Ski-Weltmeisterschaft in Schladming - Marcel Hirscher über Glamour, Gold und den Gesamtweltcup.

Ski Alpin: Die WM-Generalprobe in Kitzbühel

Aufwärmen für Schladming - Das Ski-Spektakel in Kitzbühel ist der letzte Test vor der Heimweltmeisterschaft.

Ski Alpin: Kampf um WM-Tickets

Beim Ski-Weltcup in Maribor fahren die Damen in den technischen Disziplinen um die letzten WM-Plätze.

Formel 1: Toto Wolff live zu Gast

Österreichische Benzinbrüder erobern die Formel 1. Der neue Mercedes-Motorsport-Chef Toto Wolff live zu Gast.

Skispringen: Rekordjagd in Vikersund

Beim Skifliegen in Vikersund hat Gregor Schlierenzauer die nächste Chance, den Allzeitrekord von Matti Nykänen zu brechen.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

