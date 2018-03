ORF-III-Künstlergespräche mit türkischen Künstler/innen aus dem MAK

Vom 28. Jänner bis 1. Februar im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - "Zeichen, gefangen im Wunder - Auf der Suche nach Istanbul heute" lautet der Titel der aktuellen Ausstellung des Museums für Angewandte Kunst (MAK) in Wien. Gezeigt werden zeitgenössische Künstlerpositionen und Momentaufnahmen der aktuellen Kunstproduktion in Istanbul. ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr bittet in der nächsten Woche, vom 28. Jänner bis 1. Februar 2013, fünf herausragende türkische Künstlerinnen und Künstler zum ORF-III-Künstlergespräch, täglich um 19.50 Uhr, direkt vor der täglichen Kulturinformationssendung "Kultur heute".

Canan Dagdelen im Gespräch mit Ani Gülgün-Mayr

Montag, 28. Jänner, 19.50 Uhr

Ahmet Ögüt im Gespräch mit Ani Gülgün-Mayr

Dienstag, 29. Jänner, 19.50 Uhr

Cevdet Erek im Gespräch mit Ani Gülgün-Mayr

Mittwoch, 30. Jänner, 19.50 Uhr

Sibel Horada im Gespräch mit Ani Gülgün-Mayr

Donnerstag, 31. Jänner, 19.50 Uhr

Emre Hüner im Gespräch mit Ani Gülgün-Mayr

Freitag, 1. Februar, 19.50 Uhr

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at