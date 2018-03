Bildungszentrum in Purkersdorf eröffnet

Pröll: In Bildungseinrichtungen Talente des Landes zur Entfaltung bringen

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Stadtgemeinde Purkersdorf (Bezirk Wien-Umgebung) nahm Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll heute, Freitag, 25. Jänner, die Eröffnung des dort neu errichteten Bildungszentrums vor.

"Es ist unsere Philosophie, Bildungsmöglichkeiten anzubieten, die alle Talente des Landes zur Entfaltung bringen, damit aus diesen Talenten eines Tages Patente werden und wir gegen die nationale sowie auch gegen die internationale Konkurrenz bestehen können", sagte der Landeshauptmann im Rahmen der Eröffnung und bezeichnete das neue Bildungszentrum in Purkersdorf auch als Beweis dafür, dass man in Niederösterreich in der Bildungspolitik einen Weg gehe, bei dem sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen.

Das neue Bildungszentrum wurde in der Schwarzhubergasse, und damit in unmittelbarer Nähe der Purkersdorfer Volksschule, auf einem rund 1.400 Quadratmeter großen Areal errichtet. Das Gebäude zählt fünf Geschoße bzw. weist eine Nutzfläche von rund 3.000 Quadratmetern auf und beherbergt die Bildungseinrichtungen Sonderpädagogisches Zentrum, Stadtbibliothek, Musikschule und Volkshochschule. Es finden sich in dem Gebäude demgemäß u. a. Unterrichtsräume, ein Werkraum, ein Bewegungsraum, ein Raum für Nachmittagsbetreuung oder auch ein Veranstaltungssaal. Die Bauzeit des neuen Bildungszentrums erstreckte sich von Mai 2011 bis November 2012, die Kosten beliefen sich auf rund 6,3 Millionen Euro.

Auch auf Kunst und Kultur wurde bei der Gestaltung des Hauses Wert gelegt - im Innenhof ist beispielsweise das Relief "Himmel, Erde, Luft und Wasser" angebracht, im Eingangsbereich finden sich zwei neu entstandene Bilder, die Einblick in die Geschichte der Stadt Purkersdorf geben und berühmte Persönlichkeiten der Stadt zeigen.

Nähere Informationen: Stadtgemeinde Purkersdorf, Telefon 02231/636 01-0, e-mail gemeinde @ purkersdorf.at, www.purkersdorf.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12156

www.noe.gv.at/nlk