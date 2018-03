Diplomfeier in Schloss Hofen

Berufsbegleitendes Masterprogramm "Public Health" abgeschlossen

Lochau (OTS/VLK) - Insgesamt 19 Absolventinnen und Absolventen erhielten kürzlich im Weiterbildungszentrum Schloss Hofen die Abschlusszeugnisse sowie den akademischen Grad "Master of Public Health (MPH)" von Vizestudienrektor der Medizinischen Universität Graz, Univ.-Prof. Erwin Petek sowie von Landesrat Christian Bernhard verliehen.

Das multidisziplinäre Wissenschafts- und Praxisfeld "Public Health" beschäftigt sich mit der Erhaltung und Förderung der Gesundheit der gesamten Bevölkerung und der Weiterentwicklung des Gesundheitssystems. Es ist bereits das zweite berufsbegleitende, postgraduale Masterprogramm in Westösterreich, das in Schloss Hofen in Kooperation mit der Medizinischen Universität Graz abgeschlossen wurde.

Unter der Leitung von em. Univ.-Prof. Horst Noack werden die Studierenden dazu befähigt, das öffentliche Gesundheitswesen und Organisationen der Krankenversorgung effektiver und effizienter zu gestalten. Deshalb sind Personen der unterschiedlichsten Berufsgruppen wie Mediziner, Ökonomen, Psychologen, Ernährungs- und Sportwissenschafter sowie alle Gesundheitsprofessionen in den verschiedenen gesundheitsrelevanten Institutionen angesprochen.

Abgerundet wurde die Diplomfeier mit einem Festvortrag von Prof. Dieter Ahrens von der Hochschule Aalen, welcher Unterschiede in den Sozialstaaten im Hinblick auf die Gesundheitsentwicklung aufzeigte. In insgesamt vier Präsenzsemestern wurden den Studierenden umfassende Kenntnisse der wissenschaftlichen Analyse und des Managements in der Krankenversorgung sowie Gesundheitsförderung vermittelt. Die berufsbegleitende Konzeption des Programms ermöglicht eine fundierte und praxisbezogene Aus- und Weiterbildung ohne Unterbrechung der beruflichen Laufbahn.

Im Herbst diesen Jahres beginnt ein neues und innovatives Master-und Fachexpertenprogramm für "Public Health Governance M.Sc. PHG". Nähere Informationen unter www.schlosshofen.at

