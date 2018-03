"Thema" am 28. Jänner: Spurlos verschwunden, braune Mafia und Schmugglerjagd auf der Skipiste

Außerdem: Ein Wiedersehen mit Hugo Portisch

Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 28. Jänner 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Spurlos verschwunden

Seit genau einem Monat ist der Wiener Arzt Matthäus W. verschwunden. Die Polizei findet keine Spur, die Familie des 41-Jährigen hat keine Erklärung. "Man macht sich jeden Tag Vorwürfe, ob man etwas übersehen hat. Die Ungewissheit, die Angst, es ist unbeschreiblich", sagt sein Bruder im "Thema"-Interview mit Christoph Feurstein. Am 28. Dezember 2012 wurde Matthäus W. in einer U-Bahnstation zum letzten Mal gesehen. Sein Handy lässt sich nicht orten und auf seinem Konto gibt es keinerlei Bewegungen. Ist ihm etwas zugestoßen? Wurde er gar entführt? Oder hat er sich abgesetzt, ohne der Familie etwas zu sagen? Christoph Feurstein und Markus Stachl berichten.

Braune Mafia

Raubüberfälle, Einbrüche, Waffen- und Drogenhandel, Brandanschläge und die Entführung und Misshandlung eines Bordellbetreibers - die Ermittlungsergebnisse der oberösterreichischen Polizei deuten auf einen der größten Verbrecherringe der jüngeren Geschichte hin. 23 Personen wurden verhaftet. Ein Bauernhof im oberösterreichischen Desselbrunn soll der Verbrecherorganisation als Basis gedient haben. Er gehört den Eltern des Oscar-Preisträgers Stefan Ruzowitzky. "Als wir bemerkt haben, was für Leute sich hier aufhalten, wollten wir sie loswerden, doch wir konnten den Mietvertrag nicht vorzeitig auflösen", sagt Erich Ruzowitzky. Wofür wurde das Geld aus den kriminellen Machenschaften verwendet? Für die persönliche Bereicherung der Täter oder für den Aufbau eines Neonazi-Netzwerks? Franz Normann und Oliver Rubenthaler haben recherchiert.

Schmugglerjagd auf der Skipiste

"Zollkontrolle, bitte öffnen Sie Ihren Rucksack". Skifahrer auf dem Tiroler Idjoch zwischen Ischgl und Samnaun trauen ihren Ohren nicht. Doch in diesem Skigebiet könnte jeder ein potentieller Schmuggler sein. Die Duty-Free-Shops im zollfreien Schweizer Ort Samnaun sind mit einem Skilift ganz einfach zu erreichen. In dem Bergdorf kommen auf 800 Einwohner 50 Duty-Free-Läden. Und das lädt förmlich ein, mit Alkohol, Zigaretten, Uhren oder auch mit einem neuen Ski-Anzug in die EU zu wedeln. Nur Patrick Wolfs Blick entgeht nichts. Er ist Zollbeamter und wartet auf Europas höchstem Grenzübergang. Britta Tivan hat die Zöllner auf der Skipiste einen Tag lang begleitet.

Ein Wiedersehen mit Hugo Portisch

Schon in den 60er-Jahren war er in den österreichischen Wohnzimmern zu Hause, jetzt kehrt Hugo Portisch auf die TV-Schirme zurück. Ab 2. Februar wird die mehrteilige Dokumentation "Österreich I", ein Meilenstein der ORF-Geschichte, in ORF III neu überarbeitet ausgestrahlt. Der "Journalist aus Leidenschaft" hat die Sendung auf Grundlage der neuesten historischen Kenntnisse aktualisiert. "Ich wäre viel lieber Forscher geworden. Aber das Geld der Familie hat nicht gereicht, um mich durchs Studium zu bringen. Daher musste ich Geld verdienen und so begann ich zu schreiben", erinnert sich Hugo Portisch an die Anfänge seiner Karriere. Vor spannenden historischen Hintergründen lässt die Fernsehlegende ihren Werdegang als Journalist in launigen Anekdoten Revue passieren. Susanna Zaradic hat Hugo Portisch in seiner Wiener Wohnung besucht.

