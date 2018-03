FP-Haslinger: ORF findet Banküberfall in Wien nicht mehr erwähnenswert!

Die Stadt wird nicht sicherer, bloß weil Verbrechen verschwiegen werden

Wien (OTS/fpd) - Am 23. 1. 2013 wurde mittags in der Taborstraße im 2. Bezirk eine Bank überfallen. Die beiden Täter kamen mit einem Moped und stürmten die Bank. Kunden wurden mit Pistolen in Schach gehalten und die Kassa wurde geplündert. Spektakulär, gefährlich und mitten in Wien, aber der ORF berichtete nicht darüber.

Die fehlende Berichterstattung fiel Wiens FPÖ-Gemeinderat Gerhard Haslinger besonders auf, da sein Schwager während des Überfalles einer der bedrohten Bankkunden war. Aufgrund der professionellen Vorgangsweise ist auch zu vermuten, dass die beiden Täter nicht zum ersten Mal in Wien zugeschlagen haben. "Obwohl sowohl in Online- als auch in Printmedien darüber berichtet wurde enthielt sich der ORF gänzlich der Berichterstattung darüber", wundert sich Haslinger. Selbst in "Wien Heute" wurde zwar ein Filmbericht über einen Trafik-Überfall in Linz (!) gezeigt, aber der Banküberfall in Wien wurde mit keinem Wort erwähnt.

Haslinger ist empört und ahnt die Hintergründe: "Die Bevölkerung hat ein Recht darauf, über die Kriminalität in unserem Land informiert zu werden. Dass die Täter nicht Deutsch gesprochen haben, ist leider in Wien kein Einzelfall sondern fast schon die Regel." (Schluss)

