Bayr verurteilt Brandanschläge in Wien auf das Schärfste

Gewalt ist keine Lösung

Wien (OTS/SK) - Petra Bayr, SP-Nationalratsabgeordnete aus Favoriten, verurteilte heute Freitag die Brandanschläge der vergangen Tage auf migrantische Kulturvereine: "Der jüngste Anschlag gegen das Vereinslokal des "Atatürk Kulturzentrums" in Wien Favoriten ist der dritte in Folge und der bisher der folgenschwerste. Ich verurteile diesen und die beiden vorherigen Brandanschläge auf das Schärfste. So werden keine Probleme gelöst."****

Mittwochnacht wurde im Lokal des Vereins "Atatürk Kulturzentrums" ein Brandanschlag verübt, der erheblichen Sachschaden anrichtete. Davor verübten unbekannte Täter einen weiteren Anschlag in Favoriten und einen in Rudolfheim-Fünfhausen.

Bayr fordert eine "rasche lückenlose Aufklärung" und betont, dass Gewalt keine Lösung sei, egal um welche Art des Konfliktes es sich handle. "In Österreich muss eines unserer höchsten Ziele ein friedliches Zusammenleben aller Menschen sein, ganz gleich welcher Herkunft sie sind, welchen Glauben oder welche politischen Forderungen sie haben. Rassismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit dürfen in Wien und in Österreich einfach keinen Platz haben. Zwischenmenschliche und alle anderen Konflikte müssen jedenfalls gewaltfrei ausgetragen werden!" sn

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum