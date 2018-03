FP-Mahdalik/Heinreichsberger fordern Aussetzung der Parkpickerl-Gebühren

Vermutete Verfassungswidrigkeit muss zuerst geprüft werden

Wien (OTS/fpd) - Die Aussetzung der Parkpickerl-Gebühren fordern heute FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik und der Klubobmann der FPÖ-Ottakring Mag. Georg Heinreichsberger. Begründet wird dies unter anderem mit einem vermuteten Formalfehler im Parkometergesetz 2006 und dem Fehlen des Kriteriums der notwendigen Überparkung. Beide Unschärfen müssen unverzüglich aufgeklärt und beseitigt werden. Schon bisher wurden Gründe für die rechtswidrige Einführung der kostenpflichtigen Parkraumbewirtschaftung nicht beachtet und Verfassungsklagen angekündigt.

Sollte sich herausstellen, dass nun weitere Gründe für die Verfassungswidrigkeit der Wiener Parkometerabgabe vorliegen (z.B. wurde keine maximale Höhe der Gebühren geregelt bzw. fehlt das Kriterium der Überparkung) und damit das Parkpickerl nicht gesetzeskonform ist, wie dies namhafte Juristen wie Univ.-Prof. Dr. Funk behaupten, so dürfen die Gebühren sowie in diesem Zusammenhang ausgestellte Strafzettel nicht weiter eingetrieben werden. Denn die Bürger werden die unrechtmäßige Belastung letztlich nicht rückerstattet bekommen. Bis der Fall geklärt ist, dürfen die Autofahrer also nicht mehr zur Kasse gebeten werden, betonen Mahdalik und Heinreichsberger. (Schluss) hn

