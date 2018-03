Maier zu Datenschutz: "Überwachung wird oft schon als Normalität empfunden"

7. europäischer Datenschutztag mit Veranstaltung im Bundeskanzleramt gewürdigt

Wien (OTS/SK) - Bei der Veranstaltung im Bundeskanzleramt aus Anlass des europäischen Datenschutztages wies der SPÖ-Abgeordnete und Vorsitzende des Datenschutzrates Johann Maier auf die vielen Graubereiche in diesem Feld hin: "Es braucht eine einheitliche, klare gesetzliche Regelung zur Polizeiarbeit im Netz."****

Der Datenschutztag wird auf Initiative des Europarats heuer bereits zum siebenten Mal begangen. Maier sprach sich vor allem für klarere Regeln der Polizeiarbeit im Social Media Bereich aus. In Europa gebe es hier viele unterschiedliche Positionen und Herangehensweisen. Positiv sei, dass die Polizei über Social Media besser Informationen an die Bürgerinnen und Bürger bringen könne. Dem stünden aber massive negative Implikationen in der klassischen Polizeiarbeit gegenüber. "Fahndungen und Ermittlungen im Internet sowie besonders in Sozialen Medien werden ohne rechtliche Grundlage durchgeführt", führte Maier aus. In der von der Kommission vorgeschlagenen Richtlinie könnte es nun zu einem besseren Schutz für natürliche Personen im Internet kommen. Wann und ob diese in ihrer jetzigen Form beschlossen werde sei noch offen. Wichtig sei aber, dass es bald eine einheitliche europäische Rechtsgrundlage für Polizeiarbeit im Netz gebe, damit nicht weiter in Graubereichen und rechtsfreien Räumen agiert wird.

Heftige Kritik übte Maier an einer sich grundsätzlich ausbreitenden Überwachungsmentalität: "Viele empfinden Überwachung schon als Normalität." Deswegen sei es besonders wichtig bei der Sicherheitsforschung anzusetzen. Gerade wo öffentliche Gelder eingesetzt werden, um Sicherheitsprojekte zu fördern, müsse Transparenz herrschen. "Wer öffentliche Gelder für Forschungsprojekte haben möchte, muss grundsätzliche Datenschutzrechte beachten. Auch in der Sicherheitsforschung", schließt Maier. (Schluss) sn/ah

