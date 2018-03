FP-Mahdalik: Dienstauto-Privilegien im Rathaus müssen fallen

Blaulicht-Organisationen nicht betroffen

Wien (OTS) - Die unverfrorene Praxis im rot-grünen Wien, über 800 Dienstautos im Magistrat auch außerhalb der Dienstzeiten in Pickerlzonen gratis parken zu lassen, ist sofort abzustellen, sagt FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Diese Forderung gilt selbstverständlich nicht für Blaulicht-Organisationen, die erstens tagtäglich Leib und Leben im Dienste der Allgemeinheit riskieren und zweitens auch keine derartige Sonderbehandlung genießen.

Polizisten aus den Bundesländern und Wiener Nicht-Parkpickerlbezirken etwa, welche in Wien in einem Parkpickerlbezirk dienstzugeteilt sind, müssen für die Ausnahmegenehmigung 65 Euro bezahlen, womit ein Bescheid, nicht jedoch die dazugehörige Parkkarte erlangt wird. Parkkarten werden (derzeit noch) vom Dienstgeber bezahlt, wobei diese auf den Dienststellen nur in begrenzter Anzahl vorrätig sind (Aufteilungsschlüssel: Für drei Bescheide gab es eine Parkkarte).

Für vorschriftsmäßiges Parken war die Hinterlegung des Bescheides und einer Parkkarte hinter der Windschutzscheibe erforderlich. Diese Regelung hat jedoch ein Ablaufdatum, denn als Draufgabe zur Nulllohnrunde werden die Wiener Polizisten ab Juni 2013 auch fürs Parken brutal ausgesackelt. Ab diesem Zeitpunkt bezahlt der Dienstgeber Landespolizeidirektion-Wien die Parkkarten nicht mehr.

Die Polizisten müssen dann in Summe 170 Euro (120 für die Parkkarte und 50 für den Bescheid) für zwei Jahre aus der eigenen Tasche bezahlen, was im Vergleich zu anderen Bundesländern natürlich eine hohe zusätzliche Belastung darstellt. Diese Abzocke bei der Polizei wird von der FPÖ genauso abgelehnt wie der jährliche "Parkpickerl-Zuschuss" für 800 Rathaus-Dienstautos in der Höhe von satten 500.000 Euro, hält Mahdalik fest. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747