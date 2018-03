Schneeberger: Stronach ist nie da - und wenn, dann hinterlässt er nur Baustellen

Nun versucht er sich die Demokratie zu kaufen

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Herr Stronach ist nie da, und wenn er einmal in Niederösterreich ist, hinterlässt er nur Baustellen wie das gescheiterte Stadionprojekt in Wiener Neustadt oder die nie verwirklichte 'Weltkugel' in Ebreichsdorf. Jetzt will er sich mit seiner Söldnertruppe die Demokratie kaufen und tritt an für ein Mandat, das er nicht annimmt und drückt sich vor der Arbeit für Niederösterreich. Was er von unserem Heimatland hält, zeigt er dadurch, dass er NÖ als Diktatur beschimpft", reagiert VP-Klubobmann LAbg. Mag. Klaus Schneeberger auf die heutige Präsentation des Teams Stronach NÖ.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Tel.: 02742/9020 DW 140

www.vpnoe.at