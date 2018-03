"Orientierung" am 27. Jänner: Exkommunikation? Sprecher der irischen Pfarrer-Initiative unter Druck

Die Exkommunikation sei ihm angedroht worden, so Tony Flannery, der Sprecher und Gründer der irischen Pfarrer-Initiative "Association of Catholic Priests" (ACP) vor wenigen Tagen. Anlass für die Drohung:

der 66-jährige Ordensmann hat sich wiederholt für die Zulassung von Frauen zum Priesteramt ausgesprochen. Nun wurde er von der Ordensführung der Redemptoristen, auf Geheiß der Glaubenskongregation, gemaßregelt: Eine weitere Mitwirkung in der ACP sei untersagt, auch an Treffen der kritischen Priester dürfe er nicht teilnehmen. Als "beängstigend" und "an die Inquisition erinnernd" empfindet das Tony Flannery. Von einem "skandalösen Vorgehen" des Vatikans spricht der Gründer der österreichischen Pfarrer-Initiative, Helmut Schüller. Ein "Orientierung"-Team hat den kritischen Priester in Irland besucht. Bericht: Maria Katharina Moser.

Islamisten in Mali: Moderate Muslime gegen Extremisten-Minderheit

Durch eine französische Militärintervention ist der afrikanische Binnenstaat Mali in den vergangenen Tagen verstärkt ins Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit gerückt: Nachdem radikale Islamisten den schon seit langer Zeit nach Unabhängigkeit strebenden Norden des Landes im vergangenen Jahr unter ihre Kontrolle gebracht hatten, rückten sie im Jänner auf die Hauptstadt Bamako zu. Die malische Armee konnte kaum Widerstand leisten. So intervenierte Frankreich, von einem Großteil der malischen Bevölkerung willkommen geheißen, in seiner ehemaligen Kolonie. Was halten die mehrheitlich muslimischen Malierinnen und Malier von den radikalen Islamisten? Was sagen sie dazu, dass diese Islamisten muslimische Heiligtümer im Norden des Landes zerstört haben? Fragen an Sogue Coulibaly, den Präsidenten des Vereins der Malier/innen in Österreich. Bericht: Klaus Ther.

Kopftuch trifft Kopftuch: Muslimische und katholische Frauen im Gespräch

Nicht immer friktionsfrei gestaltet sich der katholisch-islamische Dialog auf internationaler Ebene. Bemerkenswert erfreulich hingegen haben sich die interreligiösen Gespräche, das wird auch international wahrgenommen, in Österreich entwickelt. Dieses Miteinander -anschaulich und konkret - zu pflegen haben sich nun katholische und muslimische Seelsorgerinnen zur Aufgabe gemacht. Die ersten Schritte:

ein Besuch von etwa 20 Islam-Seelsorgerinnen bei den Steyler Missionsschwestern in Wien und - anschließend - das Kennenlernen von jeweils unterschiedlichen Seelsorge-Bereichen. Bericht: Marcus Marschalek.

Stadt der Visionäre: Österreicher im indischen Auroville

Als "internationale Stadt der Visionäre" gilt Auroville. Vor 45 Jahren wurde die Stadt im Südosten Indiens gegründet. Etwa 2.500 Menschen aus annähernd 50 Nationen leben heute dort. Ihr Ziel: die Idee einer "universellen" Stadt, die auf den indischen Philosophen Sri Aurobindo und seine spirituelle Partnerin Mirra Alfassa zurückgeht, mit Leben zu erfüllen. Wie sich dieses Miteinander in der noch unvollendeten Modellstadt gestaltet und welche Rolle dort auch Österreicherinnen und Österreicher spielen, davon hat sich ein "Orientierung"-Team ein Bild gemacht. Bericht: Alexander Lorenz.

