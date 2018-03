VÖZ-Grünberger: "Studie bestätigt Werbewirkung der Kaufzeitungen"

Junge Leser betonen Zahlungsbereitschaft für Online-Inhalte - Kaufzeitungsleser sind aufmerksamer und interessierter als Nutzer von Gratiszeitungen

Wien (OTS) - "Gute Nachrichten für die heimischen Kaufzeitungen: ihre Leser sind deutlich aufmerksamer und interessierter als jene der Gratis-Konkurrenz. Das wirkt sich direkt auf die Werbewirkung der Produkte unserer Mitgliedsmedien aus", freut sich VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger über die Ergebnisse der Mediennutzungsstudie der Aegis Media, die in der heutigen Ausgabe des Branchenmagazins "Horizont" veröffentlicht wurden.

In der "Consumer Connection Study" wurden die Mediennutzungsgewohnheiten der Österreicher unter die Lupe genommen. Dabei gaben 39 Prozent der Befragten an, bei der Nutzung von Kaufzeitungen sehr aufmerksam zu sein. Nur 22 Prozent der Gratiszeitungsleser konnten diese Fragestellung bejahen. Auch bei der Frage nach dem Interesse der Nutzer konnten Kaufzeitungen einen höheren Wert erzielen: 41 Prozent der Befragten Kaufzeitungsleser stimmen zu, dass die Nutzer ihres Mediums interessant sei. Im Gegensatz findet nur jeder vierte Gratiszeitungsleser sein Medium interessant. "Die Studie bestätigt die herausragende Werbewirkung von Kaufzeitungen. Das ist ein sehr erfreuliches Signal", so Grünberger.

Als sehr positiv beurteilt der VÖZ-Geschäftsführer das überwiegende Bekenntnis der unter 24-jährigen Befragten, dass sie für die Online-Nutzung einer Tageszeitung auch zahlen würden. "Journalistische Inhalte haben auch im Web einen Wert. Zeitungen und Magazine können diesen Wert jedoch nur monetarisieren, wenn die Leser auch bereit sind, dafür zu zahlen. Diese Studie gibt den Online-Strategien der heimischen Medienhäuser verlegerischer Herkunft weiter Aufwind."

