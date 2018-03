GBH zu Kapsch: Keine Lohnnebenkostensenkung auf Kosten der Arbeitnehmer

GBH fordert Wirtschaft zum gemeinsamen mutigen Handeln auf

Wien (OTS/ÖGB) - IV-Chef Kapsch fordert die Senkung der Lohnnebenkosten. Wie erwartet zu Lasten der Arbeitnehmer, anstatt die Lohnnebenkosten auf Sozialpartnerebene ehrlich zu durchleuchten und zu diskutieren. Gewerkschaft Bau-Holz (GBH) Bundesvorsitzender Josef Muchitsch: "Möglichkeiten dazu sind vorhanden!"++++

Die Forderung noch der Senkung des AUVA-Beitrages in der Höhe von 1,4 Prozent ist unklug. Nur ein Beispiel: Mit diesem Beitrag werden den Unternehmen sämtliche Haftungen für Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten ihrer Beschäftigten abgenommen.

Andreas Huss, MBA, Leitender Sekretär der GBH: "Die Dienstgeber haben sich aus der AUVA bereits selbst bedient. Seit Jahresbeginn bekommen auch Kleinunternehmer von der AUVA ein Krankengeld. Diese Maßnahme kostet die AUVA jährlich 12 Millionen Euro. Sich zuerst selbst bedienen und dann auf Lasten der Arbeitnehmer kürzen - so geht das nicht!"

Muchitsch: "Die AUVA steht vor großen neuen Herausforderungen im Bereich der Rehabilitation. Sinkende Arbeitsunfälle sind sehr positiv. Parallel dazu steigen leider - aufgrund von Mehrbelastungen am Arbeitsplatz - die psychischen Erkrankungen. Die AUVA muss sich dieser Problematik dringend annehmen. Dazu müssen die Beitragseinnahmen gezielt eingesetzt werden."

Auch die Forderung zur Abschaffung des Wohnbauförderungsbeitrages ist laut Muchitsch ein Schlag ins Gesicht der Bauwirtschaft und der Bevölkerung: "Die Wohnbauförderung ist das Fundament für leistbares Wohnen in Österreich. Das sollte bereits bis in die Wirtschaftskammer durchgedrungen sein. Nur durch die Zweckbindung sind Wohnbauförderungsgelder langfristig gesichert und ermöglichen eine Stabilität bei Neubau und Sanierung!"

Die weitere Forderung nach einer Flexibilisierung der Arbeitszeit ist eine Verhöhnung für Bau- und Holzarbeiter. "Wenn es kalt ist, schneit oder regnet, werden unsere Bauarbeiter nach Hause geschickt. Wenn es zu wenige Aufträge da sind, werden sie in die Arbeitslosigkeit geschickt. Die kurzen Fertigstellungstermine zwingen Unternehmen und Bauarbeiter zu 15 bis 16 Arbeitsstunden pro Tag. Dann sollen wir noch flexibler werden? Diese Forderungen ist realitätsfremd! Hr. Kapsch, besuchen Sie doch einmal eine Baustellen, bevor sie fordern", so Muchitsch abschließend.

