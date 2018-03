SP-Deutsch ad Strache: Hören Sie auf, die direkte Demokratie herabzuwürdigen!

Die Wiener SPÖ schützt vor blauen Privatisierungsvorhaben

Wien (OTS/SPW) - "Zum wiederholten Male würdigt die FPÖ die Wiener Volkbefragung herab. Hier verächtlicherweise von 'No-Na-Fragen' zu sprechen, die 'aus der Luft gegriffen' seien, offenbart die beabsichtigte Irreführung der Wählerinnen und Wähler! Denn es ist gerade die FPÖ, die bereits mehrmals ihre Privatisierungsträume öffentlich kundgetan hat. So hat FPÖ-Gemeinderätin Kappel gefordert, die Flughafen Wien AG vollständig zu privatisieren, während Strache einen Verkauf von Wien Energie anregte", kommentierte der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Freitag entsprechende Äußerungen Straches. Anstatt die Bevölkerung in Entscheidungsprozesse einzubinden, versuche Strache die Wiener Volksbefragung bereits im Vorfeld schlecht reden: "Diese Rechnung wird nicht aufgehen, das hat sich schon 2010 bei der letzten Befragung klar gezeigt!"****

So absurd Straches "Fantasiererei" hinsichtlich eines freiheitlichen Wiener Bürgermeister sei, so realistisch wäre dessen erste Amtshandlung: "Nämlich der Ausverkauf der Wiener Gemeindebauten -genauso wie die FPÖ 2004 60.000 BUWOG-Wohnungen verscherbelt hat. Nur die SPÖ Wien schützt die Interessen der Mieterinnen und Mieter vor blauen Privatisierungsvorhaben!"

Im Gegensatz zur FPÖ, die offensichtlich ein Problem mit direkter Demokratie hat, sei es für die SPÖ Wien ganz selbstverständlich, die Menschen in Mitbestimmungs- und Entscheidungsprozesse einzubeziehen, unterstrich Deutsch abschließend: "Die polemische Panikmache der FPÖ zeigt ja nur das Ausmaß der blauen Nervosität! Aber bekanntlicherweise haben sich Strache und Co. noch nie um die Meinung der Wienerinnen und Wiener gekümmert!" (Schluss) tr

