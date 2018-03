SP-Vettermann ad Anger-Koch: Wien ist und bleibt Sportstadt!

Wien (OTS/SPW-K) - "Sportstadtrat Christian Oxonitsch besuchte heute den äußerst erfolgreichen Trendsporttag der Sportunion Wien in der Sport & Fun Halle beim Dusika Stadion um sich von der funktionierenden Sportinfrastruktur Wiens zu überzeugen. Was macht Ines Anger-Koch, Sportsprecherin der ÖVP Wien zur gleichen Zeit? Sie wettert in einer Aussendung gegen Stadtrat Oxonitsch und die angeblich kaputte Sportinfrastruktur in Wien", wundert sich SP-Gemeinderat Heinz Vettermann heute in einer kurzen Reaktion.

"Vielleicht sollte Frau Anger-Koch auch einmal eine Sportveranstaltung besuchen, anstatt nur immer alles schlecht zu reden", so SP-Vettermann abschließend.

(Schluss)

