Musiol: Gleichgeschlechtliche Paare sollen bundesweit Pflegekinder aufnehmen können

Grüne: Bundeseinheitliche Standards anstelle eines verstaubten Familienbegriffs

Wien (OTS) - Der Fall eines lesbischen Paares aus Niederösterreich, das vor den VfGH gezogen ist, um sein Recht auf Pflegekind einzuklagen, ist eines von vielen Beispielen wie rückschrittlich und fragwürdig sich manche Behörden Österreichs gegenüber gleichgeschlechtlichen Familien verhalten", kritisiert die Grüne Familiensprecherin Daniela Musiol.

"Was in Wien seit Jahren möglich ist und hervorragend funktioniert -nämlich dass gleichgeschlechtliche Paare als Pflegeeltern Kindern, die nicht bei ihren leiblichen Eltern leben können, ein Zuhause geben, darf es in anderen Bundesländern nach dem Willen dortiger konservativer Politiker nicht geben. Weil nicht Familie sein darf, was sich ÖVP unter Familien nicht vorstellen kann."

Die Grünen fordern, dass dieser verstaubte, diskriminierende Familienbegriff endlich aus allen Amtsstuben und vor allem der Politik verschwindet. Musiol: "Wir verstehen Familien so wie es auch in der Praxis vielerorts gelebt wird: heterosexuelle Paare mit oder ohne Kinder, gleichgeschlechtliche Paare mit oder ohne Kinder, Ein-Eltern-Familien etc. Hier braucht es bundeseinheitliche Standards, denn es darf nicht von der Postleitzahl abhängen, ob mir das Leben mit Kindern ermöglicht wird oder nicht."

