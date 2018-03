EU-Parlament: BZÖ-Stadler kritisiert Ausschuss-Entscheidung als "faulen Kompromiss"

Brüssel (OTS) - Anlässlich der Entscheidung des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz des Europäischen Parlamentes warnt der EU-Abgeordnete des BZÖ, Mag. Ewald Stadler, erneut vor einer gefährlichen Lücke in der geplanten Konzessionsrichtlinie. "Der rechtliche Zwang zur Wasserprivatisierung wurde zwar gestrichen, aber man darf den wirtschaftlichen Druck, unter dem viele Gemeinden stehen, nicht unterschätzen", meint der BZÖ-Politiker.

Angesichtes der anhaltenden Finanznöte vieler Gemeinden könnte so manche Kommunalverwaltung in die Versuchung geführt werden, neue Einnahmen durch Privatisierungsmaßnahmen zu erzielen, fürchtet Stadler. "Die Entscheidung des Binnenmarktausschusses, die Privatisierung der Wasserversorgung auf freiwilliger Basis einzuführen, ist ein fauler und vor allem auch gefährlicher Kompromiss", erklärt der Europa-Abgeordnete. Letztendlich werden in den Zeiten knapper Kassen in öffentlichen wie in privaten Haushalten die Investitionen zur Wasserprivatisierung aus dem Ausland außerhalb der EU kommen, prophezeit Stadler.

"Städte und Gemeinden müssten sich prinzipiell auch nicht verschulden, sie tun dies aber trotzdem", führt Stadler mit dem Hinweis aus, dass das Gleiche auch für das Problem der Wasserprivatisierung gelte. Er fordert daher ein klares Verbot aller Privatisierungen von öffentlicher Daseinsvorsorge, weil man den Zustand der heimischen Wasserversorgung hinsichtlich ihrer Qualität und ihrer Effizienz nur durch ein eindeutiges Verbot vor dem Zugriff internationaler Konzerne schützen könne. "Alles andere ist und bleibt eine Verletzung des Menschenrechts auf Wasser."

