EGB: Soziale Dimension in Europa stärken

EGB feiert 40jähriges Bestehen

Madrid (OTS/EGB/ÖGB) - In Kürze wird der Europäische Gewerkschaftsbund (EGB) sein 40jähriges Bestehen feiern. Die einzige Organisation, die auf europäischer Ebene ArbeitnehmerInnen vertritt, wurde am 7. Februar 1973 gegründet, der ÖGB ist seit damals Mitglied. Die Jubiläumsfeiern werden im Rahmen einer Konferenz in Madrid am 28. Jänner stattfinden, Gewerkschaftsspitzen aus ganz Europa und Vertreter von Europäischen Institutionen werden daran teilnehmen.++++

Der 40. Jahrestag der EGB-Gründung wird die Gelegenheit bieten, die Rolle europäischer Gewerkschaften als Akteure in der europäischen Politik zu diskutieren: Was ist die Zukunft Europas, wie kommen wir zu einem sozialen Europa, welche Rolle spielen BürgerInnen, ArbeitnehmerInnen und ihre Gewerkschaften in der Wirtschafts- und Währungsunion, was muss sich an der europäischen Wirtschaftsregierung ändern?

Europa steht vor vielen großen Herausforderungen, wenn die soziale Dimension gestärkt werden soll: 26 Millionen Menschen sind arbeitslos, der Arbeitsmarkt ist geprägt von vielen prekären Arbeitsverhältnissen, die aktuelle Politik forciert allerdings nicht den Weg in eine soziale Union. Die Rahmenbedingungen von 2013 sind längst nicht mehr die von 1973.

Der EGB ist weiterhin überzeugt davon, dass der von ihm geforderte Sozialvertrag den Grundstein für mehr europäische Integration legen würde. Die EU ist ein beispielloses Projekt, aber die rein wirtschaftlichen Aspekte sind nicht mehr ausreichend, sondern muss um starke soziale Aspekte ergänzt werden.

