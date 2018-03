LR Anschober: Nach Zerschlagung von Rechtsradikalen Netzwerk "Objekt 21" beantragt Anschober Einberufung des Landessicherheitsrates

Arbeit des Verfassungsschutzes gegen Rechtsextremismus muss aufgewertet und verstärkt werden

Linz (OTS) - "Nach der Zerschlagung des rechtsradikalen Netzwerkes "Objekt 21", bei all dem Ausmaß des Falls darf natürlich nicht zur Tagesordnung übergegangen werden. Ich werde deshalb am Montag in der Sitzung der OÖ.Landesregierung die Einberufung des Landessicherheitsrats beantragen. Es ist dringendst zu klären, wie es möglich ist, dass ein brutales rechtsextremes Netzwerk jahrelang nahezu unbehelligt in Oberösterreich agieren kann", kündigt der Landessprecher der Grünen OÖ LR Rudi Anschober klare Schritte in dieser Causa an.

Als sehr befremdlich sieht Anschober die Rolle des Landesamts für Verfassungsschutz. " Jahrelang hat der Verfassungsschutz ergebnislos ermittelt, obwohl ganz konkrete Hinweise auf die rechtsextremen und verfassungsfeindlichen Aktivitäten dieser Gruppe vorgebracht wurden -auch durch die Grünen. Es hat erst das couragierte Vorgehen einer Sonderkommission der Kriminalpolizei im Rotlicht-Milieu gebraucht um aktiv zu werden, die Gruppe zu zerschlagen und zahlreiche Verhaftungen durchzuführen".

Die Grünen haben immer massiv und fortwährend vor der Gefahr des Rechtsextremismus auch in Oberösterreich gewarnt und ein verstärktes Vorgehen eingefordert. "Es muss jetzt alles auf den Tisch kommen, es darf keine Ausreden und Bagatellisierung mehr geben. Nach diesem, jüngsten dramatischen Fall gibt es kein einziges Argument gegen einen massiv verstärkten Kampf gegen den Rechtsextremismus in Oberösterreich", betont Anschober.

