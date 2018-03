JVP-Rausch: Bund soll "Studenten-Ticket" einführen

Jugendvertreterin fordert bundesweites Öffi-Angebot für Studierende nach Vorbild des Top-Jugend-Tickets

St. Pölten (OTS/NÖI) - Ein voller Erfolg ist das neue "Top-Jugend-Ticket", mit dem Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge um 60 Euro pro Jahr alle öffentlichen Verkehrsmittel in Niederösterreich, Wien und dem Burgenland nutzen können. Mehr als 280.000 dieser Tickets wurden bereits ausgegeben.

Nun fordert Bundesrätin Bettina Rausch, Landesobfrau der Jungen Volkspartei Niederösterreich, die Bundesregierung auf, nach diesem Vorbild auch ein Studenten-Ticket einzuführen. "Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher studieren nicht nur in Wien oder in den niederösterreichischen Fachhochschulen, sondern auch in Linz oder Graz oder an den vielen anderen Universitäts- und Fachhochschul-Standorten in ganz Österreich. Daher brauchen wir für ein Studenten-Ticket, das Sinn macht, eine bundesweite Lösung", argumentiert Bettina Rausch.

Dieses Studenten-Ticket soll nach Vorstellung der Jugendvertreterin "365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, bundesweit für alle öffentlichen Verkehrsmittel" gültig sein. Zudem soll es "kostengünstig, also leistbar für Studierende" sein.

"Als starker Partner für ein organisationsübergreifendes Anliegen tritt auch die AktionsGemeinschaft - Österreichs größte Studentenorganisation - auf, die zu diesem Thema bereits eine Petition im Parlament eingebracht hat. Weil die zuständige Verkehrsministerin in ihrer Stellungnahme zu dieser Petition keinerlei Handlungsbereitschaft erkennen lässt, stößt Bettina Rausch nun mit einer parlamentarischen Anfrage nach. Sie will von der Verkehrsministerin wissen, ob sie inzwischen Schritte zur Einführung eines Studenten-Tickets unternommen hat, ob sie schon weiß, wie die Verkehrsbetriebe zu dieser Idee stehen und ob sie die Einführung eines Studenten-Tickts für realisierbar hält.

Das Ziel der Anfrage sei, dass "die Verkehrsministerin endliche ihre Regierungsverantwortung wahrnimmt und Gespräche mit den Verkehrsbetrieben aufnimmt, um ein österreichweites Studenten-Ticket einzuführen".

