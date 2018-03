Team Frank Stronach präsentiert Kandidatenliste für Landtagswahl in Niederösterreich

Oberwaltersdorf (OTS) - Frank Stronach hat heute die Kandidatenliste für die Landtagswahl in Niederösterreich vorgestellt. Demnach sind die ersten 10 auf der landesliste gereihten Kandidaten:

Stronach Frank, 1932, 2522 Oberwaltersdorf, Werkzeugmacher

Gabmann Ernest, 1974, 3943 Schrems, Angestellter

Kaufmann-Bruckberger, Elisabeth, 1970, 2352 Gumpoldskirchen, Selbständig

Dr. Machacek Herbert, 1949, 2380 Perchtoldsdorf, Arzt

Dr. Von Gimborn Gabriele, 1959, 2500 Baden, Ärztin

Kaufmann Karl, 1951, 3932 Kirchberg am Walde, Pensionist

Schaffer Werner, 1969, 3454 Buttendorf, Exekutivbeamter

Dr. Laki Walter, 1951, 2340 Mödling,Rechnungshofbeamter i. R.

Schedlmayr Martin, 1978, 3512 Mautern, Selbständig

Walter Naderer, 1962, 3721 Limberg, Unternehmer

Gemeinsam mit dem Team wollen Frank Stronach und der zweitgereihte auf der Liste, Ernest Gabmann, für mehr Transparenz und Demokratie in Niederösterreich sorgen. Das Team Frank Stronach will weiters den Schuldenabbau - dieser befinden sich in NÖ auf einem Rekordhoch -angehen und die Stärkung des Wirtschaftsraumes Niederösterreich voran treiben, um hier die notwendigen Arbeitsplätze zu schaffen.

