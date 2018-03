"belétage 2013" in Salzburg:

Stilvoller Auftritt auf fünf Ebenen

Salzburg (OTS/Reed Messe Salzburg) - Vom 27. bis 28. Jänner 2013 im Salzburg Congress +++ Vollbelegte zweite Ausgabe +++ 65 Aussteller:

plus 58 Prozent, 100-prozentige Wiederbuchungsrate +++ Branchenabend mit "Rusty" am Sonntag nach Messeschluss mit 700 erwarteten Gästen +++

Als "belétage" bezeichnete man früher das bevorzugte Geschoss eines adligen oder großbürgerlichen Wohnhauses, und auch heute noch ist der Begriff Synonym für die am besten ausgestattete Wohnung eines Hauses. Die "belétage 2013" in Salzburg, der von Reed Exhibitions Messe Salzburg am 27. und 28. Jänner 2013 veranstaltete "Event für Stoffe & Design", setzt noch eines drauf und wartet in der modernen Location Salzburg Congress gleich mit fünf Ebenen bester und exklusiver Ausstattung auf. 65 Aussteller - das sind um 58 Prozent mehr als bei der Premiere 2011 - und eine 100-prozentige Wiederkehrerrate machen Salzburg zwei Tage lang zur Drehscheibe für die Raumausstatter-Branche.

"Bessere Vorzeichen als diese könnten wir uns als Veranstalter für den Beginn des Fachmessejahres 2013 nicht wünschen. Die ausgezeichnete Buchungslage bei der 'belétage' ist ein eindruckvoller Indikator dafür, dass wir der Stoff- und Designbranche in den Zwischenjahren der 'CASA/TexBo' eine optimale Plattform bieten können", meint Dir. Johann Jungreithmair, CEO von Reed Exhibitions Messe Salzburg. Der stilvolle Auftritt in einem durchgängig einheitlichen Erscheinungsbild und Standkonzept, der attraktive Veranstaltungsort im Zentrum Salzburgs und der auf die Bedürfnisse der Branche abgestimmte Termin Ende Jänner sind jene Faktoren, die den Erfolg ausmachen, wie auch Gernot Blaikner, Leiter Geschäftsbereich Messen bei Reed Exhibitions Messe Salzburg, bestätigt: "Salzburg ist der Gewinner bei den Einrichtungsmessen. Die moderne Location Salzburg Congress erweist sich für den exklusiven Fachevent geradezu als ideales Ambiente. Mit dem letzten Jänner-Wochenende und der Tagefolge Sonntag-Montag ist auch der Zeitpunkt perfekt gesetzt, denn dieser Termin hat beim stoff- und designorientierten Fachhandel sowie dem Gewerbe aus Österreich, Süddeutschland und Südtirol Tradition. Die Branche nutzt diese zwei Tage als echte Arbeitsveranstaltung."

100 Prozent Wiederkehrer

Die "belétage 2013" sorgt für ein komplett ausgebuchtes Haus im Salzburg Congress - besonders erfreulich ist die Tatsache, dass es eine 100-prozentige Wiederbuchungsrate unter den Ausstellern der Erstveranstaltung gibt. "Ein sensationeller Wert mit absolutem Seltenheitswert bei Messen", freut sich Messeleiter Mag. Wilfried Antlinger über die breite Unterstützung der Branche. Im Klartext heißt das, dass alle Aussteller aus dem Jahr 2011 auch im Jänner 2013 mit dabei sein werden - unter ihnen die Firmen Chivasso, JAB, Fine, MHZ, Fischbacher, NYA Nordiska, Ado und Floral sowie jene vier Unternehmen (Backhausen, Englisch, Böhm und Wohntex), auf deren Anregung vor zwei Jahren die Idee zum Messeformat der "belétage" entstanden ist. Darüber hinaus präsentieren rund 25 Neuaussteller, unter anderem Sanderson, Romo, Dörflinger & Nickow, Höpke, Saum & Viehbahn, Löscher, Sefra, Heco, Stardecor und Ambiente & Design ihre Neuheiten. Sonnhaus als Kooperationspartner der Reed Messe Salzburg wird sich an beiden Messetagen im angrenzenden 5-Sterne-Hotel Sheraton präsentieren.

Branchenabend mit Elvis-Tribute Artist "Rusty"

Kein Geringerer als der "King of Rock 'n' Roll" in Person eines der international erfolgreichsten Elvis Tribute Artists, "Rusty", ist der Stargast des Branchenabends zum Abschluss des ersten Messetages. Der Sonntagabend im Europasaal des Salzburg Congress gibt somit den rund 700 erwarteten Gästen aus der Branche die Gelegenheit, in ungezwungener Atmosphäre den ersten Messetag ausklingen zu lassen und dank schwungvoller musikalischer Begleitung den richtigen Kick für den zweiten Messetag mitzunehmen.

Eintritt, Öffnungszeiten, Parkmöglichkeiten

Die "belétage 2013" öffnet am Sonntag, 27. Jänner, von 9.00 bis 19.00 Uhr und am Montag, 28. Jänner 2013, von 9.00 bis 17.00 Uhr ihre Tore. Der Zutritt zur "belétage" ist Fachbesuchern mit Branchenzugehörigkeit vorbehalten, der Eintritt ist frei. Das Parken in den Kurzparkzonen rund um das Kongresshaus ist am Sonntag gratis, am Montag steht die Mirabell Congress Garage in kurzer Gehentfernung zur Verfügung. Für weitere Informationen betreffend Anreise und Messeaufenthalt steht das Besucher Service Center, Frau Susanne Wiener, Tel. 0662/4477 2600 oder per Email: bsc @ reedexpo.at zur Verfügung. Hier erhalten Fachbesucher auch detaillierte Auskünfte zum Programm in und um die Mozartstadt Salzburg - so finden zur Zeit der Fachmesse etwa die Mozartwochen statt.

Nächste "CASA/TexBo" folgt 2014

"Der Messestandort Salzburg ist ein guter Boden für Raumausstattermessen - das hat sowohl die Premiere der 'belétage' im Jänner 2011 als auch die überaus erfolgreiche 'CASA/TexBo' Anfang des Jahres 2012 bewiesen. Mit der 'belétage 2013' wird der eingeschlagene Erfolgsweg fortgesetzt", ist Dir. Johann Jungreithmair überzeugt. Der Termin für die nächste "CASA/TexBo" steht übrigens bereits fest: Vom 22. bis 25. Jänner 2014 heißt es wieder "Vorhang auf" für die "Internationale Fachmesse für kreatives Wohnen, Einrichten & Lifestyle" im Messezentrum Salzburg.

Alle weiteren Informationen zur "belétage" sind stets aktuell unter www.beletage-salzburg.at abrufbar. (+++)

