Sturz vom Dach mit seinen katastrophale Folgen kann vermieden werden

AUVA-Landesstelle Wien und Innungen erweitern das bewährte Schulungsangebot um einen Aufbaulehrgang für Führungskräfte

Wien (OTS) - Am 25. Jänner 2013 startet der erste Aufbaulehrgang für Führungskräfte zur Vermeidung von Dachunfällen und ihren meist katastrophalen Folgen. Der neue Lehrgang rundet das bestehende Angebot für sicheres Arbeiten am Dach für Dachdecker, Spengler und Holzbauer ab. Der im Jänner 2005 eingeführte eintägige Basiskurs wurde bereits um einen Auffrischungs-Lehrgang erweitert. Seit dem Start 2005 haben rund 1.400 Teilnehmer aus Wiener, niederösterreichischen und burgenländischen Betrieben das Angebot von AUVA-Landesstelle Wien, Innungen und Höhenwerkstatt Baden genützt.

Insgesamt verzeichnete die AUVA-Statistik für das Jahr 2011 184 Dachunfälle, 50 davon passierten in Wien, Niederösterreich und Burgenland. Die Betroffenen waren mit durchschnittlich rund 1.460 Arbeitstagen relativ lange im Krankenstand, die dadurch verursachten Kosten für die Betriebe schlugen sich mit durchschnittlich mehr als 5.000 Euro zu Buche. Ein Absturz vom Dach ist die häufigste Todesursache bei Sturz- und Fall-Unfällen. 2011 starb ein Dacharbeiter in Niederösterreich an den Unfallfolgen.

Speziell für die am meisten gefährdeten Berufe aus Wien, Niederösterreich, und Burgenland - Dachdecker, Spengler und Holzbauer - veranstalten die AUVA-Landesstelle Wien und die Landesinnungen vom 21. Jänner bis 15. Februar 2013 eine Serie von eintägigen Aktiv-Lehrgängen im Trainingszentrum der Höhenwerkstatt bei Baden (NÖ). Die AUVA-Landesstelle Wien übernimmt 75 Euro der Kurskosten jedes Teilnehmers und auch die jeweiligen Landesinnungen zahlen dazu. Für die Betriebe bleiben so je nach Kurs zwischen 50 und 75 Euro pro Mitarbeiter übrig. Auch heuer werden wieder rund 240 Teilnehmer erwartet.

"Unsere Aktiv-Lehrgänge für sicheres Arbeiten auf Dächern und Schutz vor Absturz sind jedes Jahr in kürzester Zeit ausgebucht. Seit Jänner 2005 haben die Kurse rund 1.400 Praktiker aus Wien, Niederösterreich, und Burgenland absolviert. Für 2013 sind 100 Niederösterreicher, 110 Wiener und 30 Burgenländer angemeldet.

Der Lehrgang ist speziell für Praktiker am Bau, die Erfahrungen mit Arbeiten in der Höhe haben, ausgerichtet. Er vermittelt alltagsgeprüfte Techniken, die schnell und unter Zeitdruck praktikabel sind. Damit sich in der Alltagsroutine keine Fehler einschleichen und stets aktuelles Wissen weitergegeben werden kann, bieten wir mit unseren Partnern ab 2013 erstmals einen Aufbaukurs für Führungskräfte wie Firmeninhaber oder Vorarbeiter an ", sagt Ing. Bernd Toplak, stellvertretender Abteilungsleiter des Unfallverhütungs-dienstes der AUVA-Landesstelle Wien.

Über die AUVA:

Bei der AUVA sind rund 4,7 Millionen Personen gesetzlich gegen Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten versichert: 1,2 Millionen Arbeiter, 1,6 Millionen Angestellte, 450.000 Selbständige

sowie 1,4 Millionen Schüler, Studenten und Kinder im verpflichtenden Kindergartenjahr. Die Landesstelle Wien betreut in den Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland 42 Prozent der AUVA-Versicherten. Pro Jahr erhalten 120.000 Verletzte in den Wiener AUVA-Unfallkrankenhäusern Meidling und Lorenz Böhler sowie 1.900 Patienten in den Rehabilitationszentren Wien-Meidling und Weißer Hof, Klosterneuburg, die bestmögliche Behandlung. Die AUVA finanziert ihre Aufgaben als soziale Unfallversicherung aus Pflichtbeiträgen der Dienstgeber. Prävention ist dabei die vorrangige Kernaufgabe der AUVA - die Verhütung von Unfällen und die Vorbeugung von Berufskrankheiten senkt die Kosten für die drei weiteren Unternehmensbereiche Heilbehandlung, Rehabilitation und finanzielle Entschädigung von Unfallopfern am wirksamsten.

