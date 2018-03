Schützenhöfer: Wir haben die Kraft für Reformen - Die Steirische Volkspartei ist der Reformmotor!

LPO LH-Stv. Hermann Schützenhöfer kündigte heute seine Kandidatur zum Parteiobmann am Landesparteitag am 16. März an.

Graz (OTS) - Die Steirische Volkspartei blickt mit großer Zuversicht auf die Herausforderungen des Jahres 2013: Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer hat bei der traditionellen Abgeordnetenkonferenz in St. Kahthrein am Offenegg, unter dem Titel "Reformen und wir - wir zeigen was geht", ein starkes Signal für die Notwendigkeit der Reformen gesetzt.

Konsequente Sanierung des Landeshaushaltes

Die Steiermark habe sich in den letzten zwei Jahren durch konsequentes Handeln den Ruf des "Reformlandes" in Österreich hart erarbeitet. "Wir verändern, um eine gesunde Basis für die Zukunft zu legen. Im Jahr 2015 wird die Steiermark keine neuen Schulden machen. Die Haushaltskonsolidierung geschieht vor allem Ausgabenseitig. Der Weg, den wir gehen, geht in die richtige Richtung, in der Steiermark gibt es ein Budget ohne Tricks, ohne Derivatgeschäfte", so Schützenhöfer. "Die Reformen gehen an die Substanz, aber Reformen die man nicht merkt, sind ja keine Reformen, im höchsten Falle Mogelpackungen."

Gemeindestrukturreform ein Herzstück der Reform

Schützenhöfer weist darauf hin, dass sich die Welt in den letzten 45 Jahren geändert hat. Die Gemeinden haben mit Bevölkerungsrückgänge zu kämpfen und die Menschen sind mobiler geworden. Schützenhöfer: "Wir haben den Mut zur Umsetzung, wir werden alle Argumente vorbringen und in den Dialog eintreten. Wir sind gewählt, um zu verändern, denn wer sich nicht selbst weiterentwickelt, wer nicht an der Zukunft arbeitet, wird verändert. Die Steirische Volkspartei und ich als Parteiobmann wollen selbst die Veränderung gestalten und in die Hand nehmen!"

Schützenhöfer kündigt Kandidatur an

Die Steirische Volkspartei ist eine selbstbewusste Landespartei eines großen Bundeslandes. "Ich werde beim Landesparteitag wieder als Parteiobmann antreten und mich gerne der innerparteilichen Abstimmung stellen. Ich bin bereit, weiterhin die Hauptverantwortung zu übernehmen und die Reformen in der Steiermark erfolgreich umzusetzen", so Schützenhöfer. Rechtzeitig vor der Landtagswahl 2015 wird die Partei die Weichen für Wahl stellen. Jetzt sei der Reformkurs abzuschließen und das Jahr 2013 verlange Geschlossenheit und Einigkeit. Voraussichtlich im Jahr 2013 finden die Nationalratswahlen statt: Schützenhöfer sicherte Vizekanzler Michael Spindelegger die volle Unterstützung der Steirischen Volkspartei zu.

Spindelegger würdigte den Reformprozess der Steiermark

"Wir brauchen auch eine Reformagenda in Österreich, nicht nur in der Steiermark", Vizekanzler Spindeleger dankte Hermann Schützenhöfer und der Steirischen Volkspartei für die engagierte Reformarbeit und für den Einsatz bei der Wehrpflichtabstimmung, wo die Steiermark das zweitbeste österreichweite Ergebnis für die Wehrpflicht erzielte. Spindelegger fordert mehr Freiheit um die Wirtschaft zu entfesseln, eine Gründerinitiative um jungen Menschen ein Chance zu geben: "Ich will, dass Österreich das Land mit der besten Forschung und der wenigsten Bürokratie wird." Spindelegger fasst seine Reformagenda mit drei Hauptanliegen zusammen: Mehr Freiheit; mehr Chancen; mehr Wohlstand für alle! Der Vizekanzler beendete seine Ausführungen mit seinem Wunsch an das Jahr 2013: "Wir brauchen keine Gleichmacher, wir brauchen keine Angstmacher, wir brauchen Mutmacher!"

Die Abgeordneten der Steirischen Volkspartei würdigten die Ausführungen von LPO Landeshauptmann-Vize Hermann Schützenhöfer und BPO Vizekanzler Michael Spindelegger mit großer Zustimmung und gehen gestärkt in das Reformjahr 2013.

