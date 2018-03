FP-Mahdalik: Rot-Grün darf Lichterkette für Steinhof-Rettung nicht ignorieren

UNESCO-Welterbestatus unerlässlich

Wien (OTS) - Obwohl schon mehr als 60.000 Menschen mit ihrer Unterschrift gegen die Zerstörung des Jugendstil-Ensembles von Otto Wagner protestiert haben, hält die rot-grüne Stadtregierung weiter an ihrem Luxus-Wohnprojekt am Steinhof fest, kritisiert der Wiener FPÖ-Planungssprecher LAbg. Toni Mahdalik, der die friedliche Lichterkette heute selbstverständlich unterstützen wird. SPÖ und Grüne haben bisher ja auch alle FPÖ-Anträge zur Erlangung des UNESCO-Welterbestatus im Gemeinderat abgelehnt und halten überdies die Anrainer mit einer Phantom-Mediation am Schmäh. 50.000 Euro für die Expertenstudie hinsichtlich UNESCO-Welterbestatus sind für SPÖ und Grüne offenbar nicht aufzubringen, während 500.000 Euro für parkpickerlbefreite Dienstautos kein Problem darstellen, ist Mahdalik über die unverhohlene Bürgerfeindlichkeit der Stadtregierung erbost. (Schluss)otni

