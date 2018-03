Kogler: Faymann & Fekter blockieren Steuergerechtigkeit EU-weit

Grüne fordern Schluss mit Klientelpolitik für Banken und Superreiche

Wien (OTS) - "Österreich blockiert in der EU die Abschlüsse von Betrugsbekämpfungsabkommen mit Steueroasen. Damit verhindert die Bundesregierung, dass gegen Steuerhinterzieher großen Stils vorgegangen werden kann", kommentiert der stv. Klubobmann der Grünen, Werner Kogler, die heutigen Aussagen des EU-Steuerkommissars Semeta im STANDARD. "Gleichzeitig torpedieren SP-Kanzler Faymann und VP-Ministerin Fekter durch den Abschluss von Einzelverträgen mit der Schweiz und Liechtenstein eine gemeinsame europäische Vorgangsweise", kritisiert der Grüne Rechnungshofausschuss-Vorsitzende. "Diese Komplizenschaft der Bundesregierung mit Steueroasen ist unerträglich."

Wenn die Finanzministerin nun ankündige, dem internationalen Druck standhalten zu wollen, versuche sie bloß, die Steuergerechtigkeit in der gesamten EU zu blockieren und ausländische Steuerbetrüger zu beschützen. Kogler: "Fekters Politik sorgt in der EU für Unverständnis und ist reine Klientelpolitk für Banken und Superreiche."

