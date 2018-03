AktionsGemeinschaft - Petition für Studententickets auf Schiene: BM Bures darf Studenteninteressen nicht länger ignorieren!

Wien (OTS) - Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz forderten der AG-Bundesobmann Lerchbammer und BR Mag. Bettina Rausch preislich angemessene Studententickets im öffentlichen Fernverkehr. Lerchbammer wirft BM Bures Ignoranz von 41% der Studenten vor und fordert eine offizielle Anfrage an ÖBB und Westbahn.

"In diesem Land wird ständig nur Politik für Senioren gemacht, aber auf Studenten vergessen", sagte heute, Freitag, der Obmann der AktionsGemeinschaft Florian Lerchbammer. Hinsichtlich der von der AG eingebrachten Petition für "Studierendenfreundliche Tarife im öffentlichen Fernverkehr", wird eine Schubladisierung dieser seitens des zuständigen Ministeriums befürchtet. Unverständnis herrscht auch darüber, dass seitens des Petitionsausschusses auf fadenscheinige Stellungnahmen von BMVIT und Volksanwaltschaft gesetzt wird, anstatt eine offizielle Anfrage an ÖBB und Westbahn zu stellen.

BR Bettina Rausch stellt Anfrage an Verkehrsministerin

Auch Bundesrätin Bettina Rausch vertritt dasselbe Anliegen wie die AktionsGemeinschaft und fordert die Verkehrsministerin auf, nach dem Vorbild des Top-Jugend-Tickets ebenso ein Studenten-Ticket einzuführen. Eine entsprechende Facebook-Initiative wurde dazu bereits gestartet, welche bereits aufüber 5.000 Unterstützer verweisen kann.

Pensionisten, welchen keine großen Investitionen wie die erste Wohnung oder das eigene Auto mehr ins Haus stehen, haben im Schnitt EURO 1430 (Statistik Austria) zur Verfügung und werden von Betreibern öffentlicher Verkehrsmittel quasi hofiert. Für die AktionsGemeinschaft ist es daher unerklärlich, warum hier seitens des Ministeriums keine Schritte gesetzt werden, um auch Studenten, welche laut Studierendensozialerhebung 2011 monatlich lediglich EURO 860 zur Verfügung haben, einzubinden. Deshalb setzt sich die AG für ein attraktives und vor allem leistbares Ticket für den öffentlichen Fernverkehr ein. Und zwar auch für die 41% der Österreichischen Studenten über 26 Jahren, die keine Vorteilscard nutzen können. Dass bei diesem Studententicket der Staat Geld in die Hand nehmen muss, dürfte ohnehin kein Problem sein. Denn die Haushaltslage in Österreich kann keine so gravierend schlechte sein, wie die erst kürzlich beschlossene Erhöhung der Pendlerpauschale beweist.

Die AktionsGemeinschaft erhofft sich, dass endlich Weitblick in den Ministerien Einzug hält und in Zukunft das Schaffen vernünftiger und generationengerechter Rahmenbedingungen im Vordergrund stehen, denn: "Keine Zukunft ohne Studenten", so Lerchbammer abschließend.

Link zur AG-Petition:

http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXIV/PET/PET_00168/index.shtml

