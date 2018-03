Sportstadtrat Christian Oxonitsch beim Trendsporttag in der Sport & Fun Halle Dusika

Wien (OTS) - Sportstadtrat Christian Oxonitsch besuchte heute den Trendsporttag der Sportunion Wien. Von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr hatten alle Wienerinnen und Wiener die Möglichkeit, die angesagtesten Trendsportarten auszuprobieren und kennenzulernen.

"Das ist eine großartige Veranstaltung! Jugendliche entwickeln im städtischen Raum oft ihre eigenen Formen von Bewegung und erfinden neue Sportarten die sie mit großer Begeisterung ausüben. Wir geben ihnen hier einen sicheren Rahmen diese neuen Trendsportarten unter der Anleitung von Profis auszuprobieren. Offensichtlich macht es allen großen Spaß, das freut mich als Sportstadtrat natürlich besonders", so Oxonitsch.

Die angebotenen Trendsportarten waren Freerunning/Parkour, Skateboarding, Longboarding, Ultimate Frisbee, Breakdance, Cheerleading, Stiefelspringen, Airtrack, Beach Volleyball, Klettern und Slacklinen.

Von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr waren die Workshops für angemeldete Schulklassen reserviert, ab 13:00 Uhr konnten Interessierte auch ohne Anmeldung an den Workshops teilnehmen.

"Es geht uns darum die Jugendlichen in ihren kreativen Ideen und dem Spaß an neuen Formen der Bewegung zu unterstützen. Mit dem Angebot von Workshops unter professioneller Anleitung ermöglichen wir ihnen den Weg in die Community", so Walter Strobl, der Präsident der Sportunion Wien.

Ein Spektakuläres Programm mit Showauftritten, Gewinnspielen und DJ's rundete die Veranstaltung ab.

