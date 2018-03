ORF III zeigt sechsteilige Reihe "Der Vietnamkrieg: Trauma einer Generation" und erinnert an Louise Martini

Wien (OTS) - Als bester Schüler und Student seiner Region erhielt Ram Sheestra, Sohn eines armen Reisbauern aus Nepal, ein Europa-Stipendium und wanderte, ohne ein Wort Deutsch sprechen zu können, von Nepal nach Wien aus. Wie es ihm gelang, sein Medizinstudium in Mindestzeit zu absolvieren und Jahre später in seiner Heimatgemeinde das erste Spital zu bauen, erzählt die "Land der Berge"-Dokumentation "Der Bergdoktor" am Samstag, dem 26. Jänner 2013, um 19.30 Uhr.

Anschließend startet ORF III mit den ersten beiden Teilen der sechsteiligen Dokumentation "Der Vietnamkrieg: Trauma einer Generation". Um 20.15 Uhr stehen die Jahre von 1964 bis 1967 im Mittelpunkt. Mit der Operation Rolling Thunder beginnt die massive Bombardierung Nordvietnams durch die amerikanische Luftwaffe. US-Bodentruppen landen im Süden des Landes. Großflächige Vernichtungsoperationen waren die Folge.

Der zweite Teil der Dokumentation erinnert um 21.10 Uhr an die Jahre 1968 bis 1969. Nach der Tet-Offensive der Nordvietnamesen standen die Amerikaner unter Schock. Die Belagerung der US-Truppen verlangte eine Gegenoffensive. Dennoch wuchs in den USA eine Anti-Kriegsstimmung. Die Unruhen halfen Richard Nixon die Präsidentschaftswahl zu gewinnen, während in Vietnam die US-Truppenstärke ihren Höhepunkt erreichte.

Danach steht "Kult.reloaded" ganz im Zeichen von Louise Martini, die am 17. Jänner 2013 81-jährig verstarb. Die 1931 geborene Wienerin entdeckte schon im Alter von zwölf Jahren ihre Leidenschaft für das Schauspielfach. Populär wurde sie als Kabarettistin neben Größen wie Helmut Qualtinger und Gerhard Bronner.

Barbara Herauts Film "Nylons, Swing und Chesterfield" ruft um 22.05 Uhr das Jahrzehnt des Aufschwungs nach dem Zweiten Weltkrieg in Erinnerung: Karikaturen von Gustav Peichl, alte Wochenschauberichte sowie typische Musik aus den fünfziger Jahren führen durch das von Louise Martini moderierte Programm, bevor die Bühnengröße um 22.40 Uhr in "Dachl über'm Kopf" aus dem Kärtnertortheater "It's nice to visit Vienna" singt. Um 23.50 Uhr heißt es: "Louise Martini liest und erinnert sich" an gemeinsame Kabarett-Zeiten und Satiren von Helmut Qualtinger.

Mit Anna Netrebko und Elina Garanca dominieren am Sonntag, dem 27. Jänner 2013, zwei außergewöhnliche Opernsängerinnen das ORF-III-Programm. Barbara Rett verspricht musikalische Sternstunden, wenn sie die Erstaufführung von Gaetano Donizettis Welterfolg "Anna Bolena" an der Wiener Staatsoper anmoderiert. An der Seite der beiden Operndiven brillieren die österreichische Ausnahmeerscheinung Elisabeth Kulman sowie der italienische Bariton Ildebrando d'Arcangelo.

Das "Erlebnis Bühne"-Künstlerporträt "Anna Netrebko - Westöstliche Diva" zeigt um 19.45 Uhr das Leben der russischen Sopranistin hinter den Kulissen. Regisseurin Anna Mitrokhina hat das Ausnahmetalent ein Jahr lang mit der Kamera begleitet. Um 23.35 Uhr spricht Elina Garanca in einem "KulturWerk" mit Barbara Rett über ihre Kindheit, den Verlust geliebter Freunde und die Schattenseiten ihres Berufes. Die ersten Schritte seien nicht einfach gewesen: "kaum Geld, viel Arbeit und große Einsamkeit", so der lettische Superstar.

